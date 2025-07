ULTIMO APPUNTAMENTO DI "DARSENA TIME, UN FIUME DI LAVORO", PER CONFRONTARSI SUL TEMA DEL LAVORO NELL'OSPITALITÀ

Ferrara, 22 luglio 2025 - Si avvia verso la conclusione il ciclo di incontri in Darsena nell'ambito del progetto "Obiettivo Occupazione", un format ideato per avvicinare il pubblico al mondo del lavoro, offrendo spunti e riflessioni attraverso le esperienze di chi ogni giorno vive la realtà professionale, spesso lontano dai riflettori.

L'ultimo incontro, domani sera (mercoledì 23 luglio 2025), sarà dedicato al lavoro nell'ospitalità, con i professionisti dell'accoglienza. Il giornalista Federico Di Bisceglie sarà chiamato a moderare il dibattito tra Massimiliano Urbinati dell'istituto Vergani, Davide Bergonzini nuovo direttore dello IAL, Alessandro Osti di Confesercenti, Nicola Scolamacchia di Confesercenti, Paolo Govoni della Camera di Commercio, Alessandra Spagnoli di Adecco e l'imprenditore nel settore della ristorazione Bregoli, che porterà gli ospiti a cenare sulla piattaforma Dinner in the sky, proprio in Darsena dal 22 a 27 luglio prossimi.

"Invito tutti i cittadini, in particolare i giovani, a partecipare domani sera - dalle ore 20.00 in Darsena - a questo incontro, l'ultimo di un ciclo interessante e fruttuoso. L'ingresso è gratuito e il confronto con i nostri ospiti può essere un ottimo input per aprire la mente a nuove idee professionali". L'assessore alle Politiche del lavoro Angela Travagli, promotrice della rassegna in collaborazione con gli Stati Generali del mondo del Lavoro, WoW (Work on Work Fiera nazionale sul Lavoro) e 12Eventi, sottolinea l'importanza di momenti come questo nello sviluppo di una nuova imprenditorialità: "Questa Amministrazione ha a cuore il sostegno delle nuove generazioni e questo ciclo di incontri è stato ideato proprio per dare visibilità a diverse professionalità, per sviluppare nuove competenze e opportunità e per promuovere un nuovo modo di intendere il lavoro: dinamico,creativo, fatto di competenze tecniche e visioni innovative".

