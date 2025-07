Buona la prima, grande successo per “Dinner in the sky” a Ferrara: la Darsena vola alto tra gusto e spettacolo ogni sera fino al 27 luglio. Travagli: “Ferrara tra le 3 tappe italiane”

Ferrara, 23 luglio 2025 - Si è aperta con entusiasmo e partecipazione l'edizione di Dinner in the Sky, l'iconico ristorante sospeso per la prima volta a Ferrara - città scelta tra le tre tappe in Italia. Da mercoledì 23 luglio a domenica 27 luglio 2025 trasformerà il Lungofiume della Darsena in una delle location più suggestive dell'estate. La curiosa manifestazione ha raggiunto gli oltre centomila eventi in tutto il mondo, arrivando in 70 stati e 5 continenti.

Ad accogliere il pubblico a Ferrara saranno quattro turni giornalieri tra aperitivi e cene ad alta quota, con vista mozzafiato sul Po di Volano e il paesaggio urbano. A firmare il menù ferrarese di questa esperienza esclusiva è stato Igles Corelli - maestro della cucina italiana e ambasciatore della tradizione gastronomica del territorio - affiancato dalla storica Gastronomia Bregoli. Un percorso di degustazione raffinato, emozionante e profondamente legato alle radici locali, reinterpretato con maestria e innovazione.

L'iniziativa - parte del ricco calendario di Mangiafexpo 2025 (21 luglio 2025 - 10 agosto 2025) - ha portato in Darsena centinaia di ospiti, appassionati, turisti e curiosi, confermando il potenziale della città come palcoscenico ideale per eventi capaci di coniugare eccellenza culinaria e spettacolarità.

Dits Italia, in collaborazione con DodiciEventi di Stefano Zobbi e Maria Chiara Cecchin, ha reso possibile l'arrivo di Dinner in the Sky a Ferrara, portando nella città estense un format internazionale che ha già fatto sognare il mondo, da Las Vegas a Dubai.

"Il Lungofiume, recentemente riqualificato, ha dimostrato di essere una location perfetta per questo evento straordinario: un luogo simbolo della rinascita urbana, che per una settimana si trasformerà nel punto d'incontro tra gastronomia, emozione e paesaggio", ha detto l'assessore Angela Travagli, tra chi ieri, come il vicesindaco Alessandro Balboni, ha sperimentato in anteprima l'esperienza ad alta quota.

"Un evento che non è solo un'esperienza unica da vivere per i partecipanti "con i piedi nel cielo", ma anche per la capacità di promuovere Ferrara, tra le tre esclusive location scelte per rappresentare l'Italia, attraverso la sua cucina, la sua bellezza e la sua voglia di innovare", ha concluso Travagli.

(Ferrara Rinasce)

