"In bici nel Rinascimento": escursione sabato 26 luglio per scoprire la Ferrara medievale. I prossimi appuntamenti a settembre e a ottobre

Ferrara, 24 luglio 2025 - In occasione del 30° anniversario del Riconoscimento Patrimonio Mondiale di Ferrara Città del Rinascimento, Po Delta Tourism s.r.l. in collaborazione con FIAB Ferrara APS ha organizzato un calendario di eventi con quattro escursioni sul tema "In bici nel Rinascimento - Far scoprire la Città e i luoghi Unesco dal punto di vista di un ciclista", con cadenza mensile.

Dopo il successo della prima escursione, che ha portato i cicloamatori sulle Mura di Ferrara, l'appuntamento di luglio è previsto per sabato 26: l'escursione, della durata di circa due ore, prevede un percorso di 6 km con partenza alle ore 9.00 da Porta Paola, principale varco di accesso a sud alla città che in passato ha ricoperto sia funzioni militari che daziarie, fino al Monastero di S. Antonio in Polesine, ammirando i baluardi dalla pista ciclabile fuori mura.

Dopo una sosta per godere dell'atmosfera unica di forte spiritualità del monastero fondato dalle monache benedettine nel Medioevo, la ciclopasseggiata continua inoltrandosi nell'area del castrum, antico insediamento militare, che costituisce il nucleo originario da cui si sviluppò Ferrara. Pedalando attraverso suggestivi vicoli e strette stradine, con un immancabile sguardo sull'inconfondibile via delle Volte, si raggiunge via San Romano, strada di origine antichissima che collegava in passato il porto fluviale con la piazza del mercato. Si attraverserà il cuore del centro storico, Piazza Trento Trieste, per poi addentrarsi nel vecchio ghetto ebraico, dove ancora oggi si può ammirare il portone di ingresso del palazzo delle Sinagoghe.

L'ultima parte dell'itinerario tocca l'Acquedotto Monumentale e riconduce verso Porta Paola dall'esterno mura, costeggiando la darsena di San Paolo, tratto ciclopedonale che affianca il Po di Volano, testimonianza attuale dell'indissolubile legame di Ferrara con le sue vie d'acqua.

"La bicicletta rappresenta un tratto distintivo dell'identità ferrarese: valorizzare la nostra città, riscoprendone luoghi e bellezze senza tempo su due ruote è un'idea coinvolgente ed efficace", dichiara l'assessore alla cultura Marco Gulinelli. "Mettere in campo queste iniziative sostenibili e rispettose del nostro ricchissimo patrimonio culturale e paesaggistico, soprattutto in occasione del trentennale del riconoscimento UNESCO a Ferrara, ci rende orgogliosi e ringraziamo Fiab Ferrara per questa interessante proposta".

I prossimi appuntamenti sono fissati dopo l'estate.

L'escursione di sabato 27 settembre, con partenza da Porta degli Angeli, permetterà di scoprire il Rinascimento a Ferrara: si potranno ammirare la Certosa monumentale, il Quadrivio degli Angeli, la Cattedrale di San Giorgio, la Palazzina Marfisa d'Este e il Palazzo Schifanoia.

Sabato 25 ottobre, con partenza dal Palazzo dei Diamanti, il biketour porterà i cicloamatori a scoprire alcuni dei palazzi ed edifici più iconici della città, a partire da Palazzo dei Diamanti e Palazzo Giulio d'Este lungo Corso Ercole I d'Este, significativi esempi di architettura rinascimentale.

