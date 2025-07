SICUREZZA - Jazz, liscio e colonne sonore sotto il Grattacielo del Quartiere Gad "Giardino per Tutti", tre serate imperdibili aprono la quinta edizione

Tre appuntamenti da non perdere inaugurano la prima settimana della quinta edizione di Giardino per Tutti, la manifestazione che anima il parco Marco Coletta con concerti a ingresso libero dall'1 al 10 agosto.

"Il primo weekend di Giardino per tutti si presenta ricco di proposte musicali di qualità - ha dichiarato l'assessore alla Sicurezza Cristina Coletti -. Dalle colonne sonore cinematografiche al liscio della nuova generazione, fino alle contaminazioni jazz internazionali, abbiamo costruito un programma - grazie alla preziosa collaborazione con la Fondazione Teatro Comunale - che sa parlare a pubblici diversi. Il parco Marco Coletta si conferma ancora una volta palcoscenico ideale per eventi che uniscono intrattenimento e cultura, offrendo al pubblico momenti di aggregazione in uno spazio che è diventato simbolo di rinascita della città".

La rassegna prenderà il via venerdì 1 agosto 2025 alle 21.00 con Ferrara Film Orchestra in Concert, la formazione (diretta da Ambra Bianchi) specializzata in colonne sonore cinematografiche e teatro musicale contemporaneo, che si compone principalmente di elementi provenienti dal Conservatorio Frescobaldi di Ferrara e da professionisti attivi nel mondo musicale ferrarese. La serata ripercorrerà le più celebri soundtrack cinematografiche della storia del cinema, da Hollywood ai capolavori europei, attraverso un viaggio musicale che spazia dai grandi classici ai film contemporanei più amati dal pubblico.

Sabato 2 agosto la serata Santa Balera con l'Orchestra della Generazione Z del Liscio, progetto ideato da Materiali Musicali. Un ensemble di 15 giovani musicisti provenienti da Forlì, Faenza, Bologna e Rimini. Dopo il successo di Sanremo 2024 con "Romagna Mia" davanti a 13 milioni di spettatori, la serata omaggerà sia il patrimonio musicale tradizionale che linguaggi espressivi moderni, dimostrando come il liscio possa reinventarsi mantenendo intatta la sua identità.

Il Jazz Club Ferrara chiude la prima settimana della rassegna domenica 3 agosto con Hermon Mehari Peter Schlamb Quintet, formazione che vede protagonisti Hermon Mehari alla tromba, Peter Schlamb al vibrafono, Alessandro Lanzoni al pianoforte, Luca Fattorini al contrabbasso e Zach Morrow alla batteria. Il trombettista Hermon Mehari rappresenta uno dei talenti più promettenti emersi di recente nella scena jazz internazionale. Nato negli Stati Uniti da una famiglia eritrea, si è successivamente trasferito in Francia, dividendo oggi la sua attività tra Europa e America. La sua musica riflette un'identità eclettica e versatile, capace di fondere jazz, R&B e sonorità africane in un linguaggio coerente e personale. In questo concerto è affiancato dal vibrafonista Peter Schlamb, co-leader del quintetto, e da musicisti a lui affini per un'esperienza sonora di grande qualità artistica.

La manifestazione proseguirà fino al 10 agosto presso l'area verde del Grattacielo. Tutti i concerti iniziano alle ore 21 e l'accesso è completamente gratuito.

Immagini scaricabili: