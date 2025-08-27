"Sanremo Rock & trend Festival" si terrà a Ferrara venerdì 29 agosto e sabato 30 agosto 2025

Il cortile del Castello Estense di Ferrara ospiterà venerdi 29 e sabato 30 agosto 2025 le finali Nord Italia di "Sanremo Rock &Trend". L'appuntamento è patrocinato dal Comune di Ferrara e organizzato da Nove Eventi in collaborazione con la Fondazione del Teatro Comunale.

Le band vincitrici delle finali regionali del tour estivo si esibiranno venerdì 29 agosto alle 20:00 e sabato 30 agosto 2025 alle 19:00, per conquistare un posto nelle finali nazionali che si terranno al Teatro Ariston sabato 13 settembre 2025. Si tratta di un concorso importante a carattere nazionale, giunto alla sua trentottesima edizione, che aiuta nuove band a portare in scena la propria arte, dando loro la possibilità di esibire l'animo rock che le contraddistingue su un palco e farsi notare da addetti ai lavori pronti a far nascere quelli che saranno gli artisti di domani.

Il 29 agosto 2025 per Sanremo Trend si esibiranno come ospiti Campi, Fritz, Andrea Belfiori e Bea Makk, che presenterà anche la kermesse.

Il 30 agosto 2025 a condurre la finale di Sanremo Rock sarà Mirco Realdini e come ospiti ci saranno SAMA, Valentina Carati e Roundeep.

Il 13 settembre 2025 nella sala Rossa del Teatro Ariston di Sanremo, si svolgeranno la finale nazionale e la finalissima di "Sanremo Rock & Sanremo Trend", evento musicale organizzato da Nove Eventi srl, che si rivolge ad artisti, duo o gruppi italiani emergenti della scena rock, indie, alternative, pop rock senza trascurare gli altri generi musicali.

Presenterà la finalissima Gabriele Bròcani (speaker radiofonico Radio Uno Rai, Isoradio, Radio Uno Sport). Ad aggiudicarsi il primo posto al Sanremo Rock 2024 la band Atwood, con il singolo "Can't stop me" (il video è stato inserito anche in alta rotazione su MTV). Il gruppo, attualmente in

tour, sono stati ospiti del Firenze Rock il 13 giugno 2025. Sanremo Trend è stato vinto invece da Ayla. Durante la stagione sono state tantissime le candidature. Alla finalissima di settembre saranno

decretati i vincitori della 38esima edizione. Fin da quando è nato, negli anni Ottanta, Sanremo Rock è un punto di riferimento per tantissimi giovani che aspirano a far conoscere la propria musica e ad intraprendere una carriera rock.

Per info: https://www.sanremorock.it/

(Comunicazione a cura degli organizzatori)

