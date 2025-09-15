Centro Documentazione Donna: al via il Corso di Primo Soccorso a Ferrara

Il Centro Documentazione Donna di Ferrara ha organizzato un nuovo "Corso di primo soccorso" a partire da lunedì 6 ottobre 2025. Le lezioni saranno distribuite in 7 appuntamenti a ottobre (6 - 13 - 20 - 27) e novembre (3 - 10 - 17); al termine degli incontri verrà rilasciato un attestato di frequenza.

Il percorso di formazione su cosa fare e cosa evitare in caso di malore, è rivolto a tutti i cittadini e cittadine con un massimo di 20 partecipanti.

Gli incontri saranno teorici e pratici e si terranno nella sede della biblioteca "Centro Documentazione Donna" a Ferrara in via Terranuova 12/b, tutti i lunedì dalle 18:00 alle 20:00.

L'iniziativa è in collaborazione con A.N.S.M.I. - Associazione Nazionale Sanità Militare Italiana, sezione Piemonte e Valle d'Aosta.

Per informazioni e iscrizioni: 3470851801 - E-mail infocorsoPS@gmail.com

