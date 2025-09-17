POLITICHE SOCIOSANITARIE - Il 24 e 25 settembre 2025. Ass. Coletti: "Iniziative che confermano l'impegno di Esercizio Vita per l'attività fisica come strumento di prevenzione" Anche Ferrara partecipa alla "Wellness Week 2025" con due appuntamenti per promuovere l'esercizio fisico come fonte di salute

Due giornate di salute e movimento aperte a tutti. Mercoledì 24 e giovedì 25 settembre anche Ferrara parteciperà alla "Wellness Week 2025, la settimana del movimento e dei sani stili di vita" promossa dalla Wellness Foundation e dalla Regione Emilia-Romagna, con due eventi organizzati da Esercizio Vita Medical Fitness e patrocinati dal Comune di Ferrara, attraverso l'Assessorato alle Politiche Sociosanitarie.

Si comincerà il 24 settembre con una "Camminata della salute" gratuita e aperta a tutti, con ritrovo presso la Farmacia Comunale numero 1 di piazzale San Giovanni e partenza alle 18:00. E si proseguirà poi il 25 settembre con lo show "Sintonizzati sulla tua Salute", alle 20:30 alla Sala Estense di piazza Municipio, sempre a partecipazione gratuita.

Tutti i dettagli e le finalità delle due iniziative sono stati illustrati oggi in conferenza stampa nella residenza municipale dall'assessore alle Politiche Sociosanitarie del Comune di Ferrara Cristina Coletti, dal presidente e dal vicepresidente di Esercizio Vita Medical Fitness Luca Pomidori e Michele Felisatti, e dal Responsabile del Servizio di Medicina dello Sport Dsp Ausl Ferrara Marco Cristofori.

"Queste iniziative - ha dichiarato l'assessore Cristina Coletti - confermano l'impegno e la passione con cui Esercizio Vita Medical Fitness agisce per diffondere un messaggio di consapevolezza che l'esercizio fisico, praticato in maniera continua, è salute. Muoversi ogni giorno, anche solo per poco, è una forma efficace di prevenzione e di benessere. Come Amministrazione comunale continueremo a sostenere con convinzione Esercizio Vita e tutte le realtà associative che, come noi, mettono al centro delle proprie attività la qualità della vita dei nostri cittadini. La tutela della loro salute è prioritaria ed è un obiettivo sui cui stiamo lavorando in maniera concreta".

"Noi chinesiologi - ha dichiarato Luca Pomidori - siamo onorati di poter collaborare, con iniziative come queste, alla promozione sul territorio dell'attività fisica rivolta a tutti i cittadini. Attendiamo tutti sia alla camminata sia alla serata, che proporrà contenuti scientifici e testimonianze di persone che si sono allenate per anni nonostante le loro patologie croniche. Il tema centrale delle due iniziative è sensibilizzare i cittadini sulla regolazione fine dell'attività fisica per ciascuna persona, come strumento di salute e terapia".

"La Camminata della Salute - ha spiegato Michele Felisatti - sarà organizzata per gruppi di cammino a velocità omogenee, ognuno guidato da un chinesiologo di riferimento. Ciò è di fondamentale importanza perché ogni persona ha la propria velocità di camminata e occorre calibrare l'attività sulle specifiche esigenze di salute di ognuno. La serata del 25 sarà un talk, presentato da Paolo Franceschini, comico e ciclista estremo, che ha partecipato alla gara ciclistica a tappe più alta al mondo sull'Himalaya e che coglierà l'occasione per parlare della sua esperienza e del percorso di preparazione che ha svolto con noi chinesiologi".

"Come Azienda sanitaria locale e servizio di Medicina dello Sport - ha affermato Marco Cristofori -, partecipiamo a iniziative come questa e portiamo avanti la battaglia contro la sedentarietà ormai da anni, come strumento di prevenzione della malattie più importanti. L'Oms infatti dice che occorre fare almeno 150 minuti di attività motoria lieve o moderata alla settimana. Fortunatamente i dati sono incoraggianti e il numero di persone che scelgono l'attività fisica per fare prevenzione è in costante aumento".

La "Camminata della Salute" del 24 settembre è un'attività gratuita e accessibile a tutti, pensata per promuovere il movimento come strumento di prevenzione, salute e socializzazione. Un'opportunità concreta per riscoprire il piacere del camminare insieme, guidati dai professionisti di Esercizio Vita, punto di riferimento in ambito di medical fitness e promozione della salute attraverso l'esercizio fisico.

Lo Show "Sintonizzati sulla tua Salute", in programma il 25 settembre è inserito anche all'interno del calendario del Ferrara Sport Festival. La serata sarà un viaggio tra scienza, testimonianze e movimento, con mini warm-up guidati dalle chinesiologhe di Esercizio Vita, video esperienziali e interventi di esperti. Il programma prevede saluti istituzionali, testimonianze di pazienti con patologie croniche, interventi scientifici su approccio chinesiologico e terapie non farmacologiche, e una tavola rotonda con le principali associazioni territoriali impegnate nella tutela della salute (Ama - Associazione Malattia Alzheimer, Associazione Diabetici, Lilt Fondazione Ado e altre). La serata si concluderà con la presentazione delle attività e dello staff di Esercizio Vita, confermando l'impegno costante nel promuovere l'esercizio fisico come strumento di prevenzione e terapia.

>> Per informazioni (e iscrizioni alla camminata): 345 5984607; info@eserciziovita.it

Immagini scaricabili: