I Giovedì del Fotoclub: il bianco & nero di Lauro Casoni - Sala della Musica via Boccaleone 19 Ferrara - Giovedì 2 ottobre 2025 alle 21:00

L'associazione culturale di promozione sociale Fotoclub Ferrara, con il patrocinio del Comune di Ferrara, prosegue gli incontri dei giovedì sera aperti a tutti, ospitando alcuni fotografi professionisti ferraresi. Giovedì 2 ottobre alle 21 nella sala della Musica sarà la volta di Lauro Casoni.

Nato a Bondeno il 30 aprile 1973, è fotografo professionista dal 2015. Collaboratore dal 2010 di testate giornalistiche locali, dal 2020 scrive e fotografa per il Resto del Carlino di Ferrara

"Bianco nerista" per formazione, il suo modo caratteristico di fotografare attento al territorio e alla realtà gli permettono di spaziare dal reportage sociale, all'architettura, dal paesaggio alla cronaca. Negli ultimi anni è particolarmente attivo nel reportage urbano a Roma e paesaggistico prevalentemente nel Lazio.

Nell'incontro del 02 ottobre, con ingresso libero per tutti, mostrerà ai presenti i suoi ultimi lavori.

(Comunicazione a cura degli organizzatori)

