Incontro dedicato alla giornalista e femminista spagnola Carmen de Burgos al Centro documentazione donna con Silvia Salis mercoledì 8 ottobre 2025 alle 17:30

Mercoledì 8 ottobre 2025 dalle 17:30 alle 19:00, la Biblioteca del Centro documentazione donna (in via Terranova 12/b, Ferrara) ospiterà un incontro in presenza e on line con Silvia Salis.

L'evento sarà interamente dedicato alla discussione e approfondimento del romanzo "La piscina, la piscina" della scrittice Carmen de Burgos.

SCHEDA a cura del Centro Documentazione Donna - "La piscina, la piscina" (Le Plurali 2024) è un romanzo breve di Carmen de Burgos, autrice prolifica, giornalista e femminista spagnola (1867-1932). In questo, come in altri suoi romanzi, l'autrice racconta di donne indipendenti che rifiutano gli standard di comportamento femminile imposti dalla società patriarcale. Ironica, affilata, beffarda, de Burgos prende in giro l'arretratezza e l'ipocrisia della famiglia e della società spagnola, mettendo in ridicolo la mentalità machista e chiusa di fronte al percorso inarrestabile delle donne verso la libertà.

Silvia Salis, editor e traduttrice per diverse case editrici, collabora con Le Plurali, casa editrice femminista, per la quale ha tradotto La piscina, la piscina. Insegna lingua spagnola e inglese nella scuola secondaria superiore.

Per partecipare on line occorre inviare una mail a elena.branca@yahoo.it; riceverete il link per collegarvi una decina di minuti prima dell'inizio dell'incontro, che verrà registrato e pubblicato su youtube.

