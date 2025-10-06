Corso propedeutico alla difesa personale dal 7 ottobre 2025 al 9 dicembre 2025 in via Zucchini a Ferrara

Imparare a difendersi con le arti marziali: è questo il tema degli incontri di allenamento che si terranno a cadenza settimanale (ogni martedì) dal 7 ottobre fino al 9 dicembre 2025. Il "Corso propedeutico alla difesa personale" per mezzo di tecniche di Ju Jitsu è aperto a tutti ed è tenuto dal maestro Davide Conti (cintura nera 8° Dan). Le lezioni si concentreranno a fornire in maniera semplice e concreta i primi approcci e le tecniche di base per la difesa personale.

"Siamo orgogliosi di annunciare che il nostro 'Corso propedeutico alla difesa personale per mezzo di tecniche di Ju Jitsu' - spiega Conti - è stato autorizzato a partecipare al progetto internazionale di prevenzione contro la violenza NOT WITH ME! (Non con me!) organizzato e divulgato dalla Federazione Tedesca di JU JUTSU (Deutscher Ju Jutsu verband). Questo progetto si compone di tre elementi fondamentali: consapevolezza del pericolo e prevenzione (riconoscere ed evitare situazioni minacciose); assertività (fuga o richiesta di aiuto); difesa fisica (tecniche di difesa personale)".

L'iniziativa, gratuita - ha il patrocinio di Federazione Sport Confcommercio Ferrara, del Comune di Ferrara e dell'ASI comitato provinciale - si terrà dalle 20.40 alle 21.40 nella sede della ASD CSR Ju Jitsu, che organizza e promuove l'iniziativa, negli spazi di via Zucchini 23/C, Ferrara.

E' previsto altresì un piccolo contributo simbolico che comprende anche una polizza infortuni.

Per informazioni e adesioni è possibile contattare cell. 347 8933688.

Immagini scaricabili: