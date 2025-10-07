SAN BARTOLOMEO, LA RINASCITA DELL’EX BOCCIOFILA: IL COMUNE ASSEGNA GLI SPAZI AL TESSUTO ASSOCIAZIONISTICO LOCALE. ASSESSORE COLETTI: “EDIFICIO CHE DOPO ANNI TORNA A DISPOSIZIONE DELL’INTERA COMUNITÀ”

Restituire alla comunità uno dei maggiori centri aggregativi che, cadendo in disuso negli ultimi anni, era diventato un luogo di abbandono. Il rilancio della socialità di San Bartolomeo in Bosco si è compiuto con la concessione gratuita degli spazi riqualificati della ex Bocciofila, al centro di un recupero che ha visto uno stanziamento di 955mila euro, di cui quasi 200mila di risorse comunali, il resto da fondi Pnrr.

I locali sono stati messi nelle disponibilità dell'Asd San Bartolomeo e della Pro Loco Rock Circus, e così l'immobile di via Moggi ora tornerà ad essere sinonimo di aggregazione.

"L'edificio è un polo strategico per la socialità della frazione - ha detto l'assessore con delega alle Frazioni e al Patrimonio Cristina Coletti - e dopo anni, torna a disposizione di tutta la comunità locale. Le attività che potranno essere svolte negli spazi mireranno all'inclusione sociale e anche all'interscambio generazionale, in quanto il tessuto associazionistico di San Bartolomeo è ben radicato e ha già dimostrato di sapersi rivolgere a tutta la cittadinanza: dai bambini sino ai più adulti. Siamo convinti di avere affidato i locali nel modo migliore".

A ricevere le chiavi il presidente dell'Asd San Bartolomeo Mirco Avanzi, assieme al presidente della Pro Loco Rock Circus Gianni Padovani e ai tanti volontari presenti. "Una struttura del genere - ha dichiarato Avanzi - mancava a San Bartolomeo. Sarà un riferimento importante per tutta la cittadinanza, in cui si terranno iniziative che sosterranno la socialità a tutto tondo. Grazie perché per la nostra comunità è un passo importante".

Il tessuto associazionistico locale ha già dato una prima risposta favorevole, facendo squadra. "Poter disporre di questi spazi porterà benefici a tutta la comunità - ha aggiunto Gianni Padovani, presidente della Pro Loco Rock Circus -. Abbiamo raggiunto un traguardo importante, grazie all'aiuto dell'Amministrazione comunale. Promuoveremo un lavoro congiunto con le associazioni locali per portare numerose iniziative qui".

L'area di via Moggi, dopo anni, potrà tornare così il cuore delle attività di San Bartolomeo. Le idee sono già tante e i primi eventi sono già in fase di calendarizzazione. Nelle prossime settimane, la nuova sala ospiterà già iniziative ed è in valutazione l'organizzazione di corsi di attività di ginnastica dolce per anziani.

Nella foto la consegna delle chiavi dell'immobile da parte dell'assessore Coletti ai rappresentanti delle realtà che hanno in concessione lo spazio

(Ferrara Rinasce)

