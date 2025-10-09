"Economia del Dono e la costruzione della Pace”: l'ospedale di Cona ospita un convegno sabato 10 ottobre 2025

Avis Provinciale e Avis Comunale Ferrara, in collaborazione con AIDO, ADMO e Croce Rossa Italiana, hanno organizzato una duplice iniziativa aperta a tutta la cittadinanza, che si terrà venerdì 10 ottobre 2025, a partire dalle ore 15:30, presso l'Ospedale di Cona, come dettagliato nella locandina allegata. La prima parte dell'evento si svolgerà nell'area antistante l'ingresso n. 4 e prevede la messa a dimora di un albero simbolico, denominato "Albero del Dono e della Pace", che sarà inserito all'interno del Giardino dei Donatori. Alla sua base verrà collocato un mosaico raffigurante simboli universali della pace. A seguire, si terrà un convegno intitolato "L'Economia del Dono e la costruzione della Pace", promosso da AVIS in sinergia con la Direzione delle Aziende Sanitarie Ferraresi e con il contributo del Prof. Patrizio Bianchi, già Ministro della Repubblica e Rettore dell'Università di Ferrara, attualmente titolare della Cattedra UNESCO.

L'iniziativa intende valorizzare il profondo legame tra il gesto del dono e la promozione della pace, offrendo un'occasione significativa per riflettere sul valore della solidarietà: dal dono del sangue, degli organi e dei tessuti, al tempo dedicato alle persone fragili. Temi che, oggi più che mai, meritano attenzione e rilievo anche nel dibattito pubblico.

Di seguito il programma dettagliato dell'evento:

"L'Economia del Dono e la costruzione della Pace" - Venerdì 10 ottobre 2025

PRIMA PARTE: Inaugurazione dell'Albero del Dono e della Pace

Giardino dei Donatori, Ingresso n. 4 Arcispedale Sant'Anna - Via Aldo Moro n. 8, Cona (FE)

Ore 15:30 - Cerimonia di inaugurazione dell'opera "Albero del Dono e della Pace".

Un momento solenne e simbolico, alla presenza delle Autorità Istituzionali, della Direzione Generale AUSL e dei rappresentanti del mondo del volontariato. Verrà messo a dimora un albero di Kaki, emblema universale di resilienza e speranza. Questa particolare essenza botanica è nota per aver resistito alle radiazioni della bomba atomica su Hiroshima, diventando nel tempo un messaggero silenzioso di rinascita. Alla sua base sarà collocato un mosaico artistico, realizzato interamente a mano con ciottoli di marmo dal Maestro d'Arte Raffaele Ghelfi, frutto di oltre 100 ore di meticoloso lavoro. Un'opera che intreccia arte e memoria, celebrando la Pace e il Dono della Vita.

SECONDA PARTE: Convegno "L'Economia del Dono e la costruzione della Pace"

Aula C5 Nuovo Polo Didattico di Cona - Via Aldo Moro n. 22, Cona (FE)

Ore 16:30 - Registrazione e apertura convegno

Ore 16:45 - Saluti istituzionali

Ore 17:15 - Lectio Magistralis Prof. Patrizio Bianchi, titolare Cattedra Unesco UNIFE: "L'Economia del Dono e la costruzione della Pace: una riflessione iniziale"

A seguire, una tavola rotonda con interventi di:

- Avv. Cristina Coletti, Assessore Politiche Socio-Sanitarie del Comune di Ferrara;

- Dott. Mauro Giannattasio, Segretario Generale Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna;

- Dott. Maurizio Pirazzoli, Segretario AVIS Nazionale;

- Dott.ssa Silvia Bortolazzi, Responsabile medico del Coordinamento Ospedaliero Procurement (COP) di Ferrara;

- Dott.ssa Emanuela Belviso, Dirigente Area infermieristica Terapie Intensive e Procurement provinciali.

Ore 18:45 - Conclusioni a cura della Dott.ssa Maria Costi, Presidente Commissione V - Giovani, Scuola, Formazione, Lavoro, Sport e Legalità, Regione Emilia-Romagna.

