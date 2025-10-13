ACCORDO TRA HAMAS E ISRAELE, SINDACO FABBRI APRE IL CONSIGLIO COMUNALE SU LIBERAZIONE DEGLI OSTAGGI ISRAELIANI: "OGGI GIORNATA STORICA, HA VINTO LA DIPLOMAZIA"

IL PRIMO CITTADINO: "GRAZIE A TRUMP E ALLA SUA LEADERSHIP MONDIALE CAPACE DI FORZARE L'IMPOSSIBILE. ORA SICUREZZA E DIGNITÀ PER I DUE POPOLI"

Ferrara, 13 ottobre 2025 - "Non possiamo ignorare l'importanza storica rappresentata dalla giornata di oggi, penso quindi sia doveroso spendere qualche minuto oggi. Un atto dovuto, anche dopo le tante manifestazioni, giuste e non giuste, che si sono tenute anche all'interno di questa sala consiliare".

Si è aperto così oggi il Consiglio Comunale di Ferrara, con le parole del sindaco Alan Fabbri, che ha preso la parola per ricordare la giornata della svolta storica della guerra in Medio Oriente con la liberazione, dopo 738 giorni, dei 20 ostaggi israeliani imprigionati da Hamas ancora vivi, a seguito dell'accordo sul cessate il fuoco.

"Dopo troppo tempo intriso di dolore e divisioni, Israele e Palestina hanno finalmente trovato la via della pace. Una pace attesa, necessaria, spesso ritenuta impossibile. Lo testimoniano anche tutte le manifestazioni permesse in questa città, a prescindere dai toni violenti portati anche in questo consesso", prosegue il sindaco, facendo riferimento all'acceso scontro condotto da Ferrara per la Palestina durante il consesso comunale nei mesi scorsi.

"Quella che oggi celebriamo non è soltanto la fine delle ostilità: è la vittoria della diplomazia, del dialogo e della speranza. È la dimostrazione che, anche nei momenti più bui, la fiducia nel dialogo e nella mediazione prevale sulla forza delle armi e sull'inutilità dell'odio di piazza. Ferrara non può che unirsi al coro del mondo che oggi si rallegra e guarda con rinnovata fiducia l'alba storica di un nuovo Medio Oriente", rimarca Fabbri.

"A nome dell'Amministrazione comunale, desidero esprimere un pensiero di gratitudine a chi, con perseveranza, ha lavorato per rendere possibile questo traguardo. Il nostro grazie va anzitutto a chi ha esercitato una leadership mondiale capace di forzare l'impossibile. Ringraziamo quindi in particolar modo il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump per la determinazione politica e la tenacia diplomatica con cui ha spinto le parti al tavolo e per aver creato le condizioni di un accordo concreto e verificabile. Un ringraziamento va anche al Governo italiano e a tutte le istituzioni coinvolte nel processo negoziale, per aver compiuto scelte orientate alla sicurezza e alla stabilità, aprendo uno spiraglio concreto verso un futuro di coesistenza tra i due popoli", aggiunge il primo cittadino.

"La liberazione degli ostaggi, il cessate il fuoco e l'impegno a definire fasi progressive di normalizzazione sono traguardi che non si raggiungono con la retorica della contrapposizione, né con le accuse facili e le semplificazioni, ma con il coraggio di chi sceglie la via del dialogo e della responsabilità", evidenzia poi Fabbri.

Infine un passaggio sulla sicurezza e sulla dignità. "Sicurezza per il popolo israeliano, che ha diritto a vivere senza la minaccia del terrore. Dignità e futuro per il popolo palestinese, che ha diritto a vivere libero, con prospettive democratiche, economiche e istituzionali. Solo se questi due diritti cammineranno insieme la pace potrà davvero durare. La giornata di oggi ci insegna che la pace non arriva da sola: nasce quando qualcuno decide di smettere di odiare - e non mi riferisco alle piazze italiane, ovviamente - e ricomincia a costruire. È un lavoro fatto di scelte quotidiane, di rispetto e di verità. Ed è lì, in quel lavoro umile e continuo, che la storia può cambiare davvero direzione", conclude il sindaco Alan Fabbri.

(Comunicazione Sindaco)

