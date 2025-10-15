"Le notizie in tempo reale conquistano la rete", sabato 18 ottobre 2025 il convegno di Assostampa che celebra il primo giornale esclusivamente online di Ferrara

Sabato 18 ottobre 2025 dalle 9:30 alle 12:00 alla Sala Ex Refrettorio (via Boccaleone 19) si terrà il convegno "Le notizie in tempo reale conquistano la rete". L'iniziativa, organizzata da Assostampa e Scoop Media Edit, ha il patrocinio del Comune di Ferrara ed è aperta alla cittadinanza.

DOCUMENTAZIONE: programma dettagliato del convegno sacricabile in fondo alla pagina.

Immagini scaricabili:

Allegati scaricabili: