FERRARA E FRAZIONI: GLI EVENTI DEL WEEKEND 24, 25 E 26 OTTOBRE

Ferrara, 24 ottobre 2025 - Ferrara si prepara a un weekend ricco di appuntamenti tra cultura, tradizione e spettacolo. Nel cuore del centro storico torna Autunno Ducale, con due giornate dedicate ai sapori, ai mestieri e alle rievocazioni delle Terre Estensi, mentre al Museo Schifanoia si svolge la XXVI Settimana di Alti Studi Rinascimentali, con studiosi internazionali riuniti sul tema delle eredità dell'Antico. Accanto a questi eventi di punta, la città e le frazioni ospitano festival, concerti, proiezioni, mostre, iniziative solidali e appuntamenti sportivi: dal Festival del Ciclista Lento a Ferrara in Jazz, dalle camminate solidali alle rassegne cinematografiche e ai mercatini d'autunno.

Spettacoli, cinema e musica

Al Cinema Santo Spirito Frankenstein, di Guillermo Del Toro, con proiezioni venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 alle 21, domenica 19 alle 18; Dj Ahmet, di Georgi M. Unkovski, domenica 26 alle 18 e lunedì 27 alle 21.

Al Cinema San Benedetto La città di pianura, di Francesco Sossai, venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 alle 21.15, domenica anche alle 17.30.

Prosegue Ferrara in Jazz, la rassegna di concerti, jam sessions, visite guidate, degustazioni organizzata da Jazz Club Ferrara - Torrione San Giovanni. Tutti i weekend (dal venerdì alla domenica) fino al 21 dicembre.

Domenica 26 ottobre alle 10.30 concerto all'interno della rassegna Artisti cioè Amici al Ridotto del Teatro Comunale di Ferrara. Si esibiranno Emma Bertozzi, violino, e Domenico Bevilacqua, pianoforte. Musiche di J. Brahms, N. Paganini, R. Schumann, C. Saint-Saens.

Sport

Da giovedì 23 a sabato 25 ottobre LND Quarto Tempo, l'innovazione del calcio dilettantistico, evento organizzato dalla Lega Nazionale Dilettanti (LND) che si svolgerà presso la Fiera di Ferrara.

Da venerdì 24 a domenica 26 ottobre Nona edizione del Festival del Ciclista Lento, evento organizzato da Slow Travel ASD APS. Un evento di tre giorni che celebra la passione per la bicicletta vissuta senza fretta, la "festa della bella gente che pedala" perché si concentra sulla lentezza, la condivisione e il gusto del viaggio più che della performance.

Venerdì 24 ottobre, con ritrovo alle ore 9.00 presso la Porta degli Angeli, parte la StraCarducci, camminata non competitiva aperta agli alunni delle scuole secondarie di Ferrara e all'intera cittadinanza. L'evento rappresenta un'importante occasione di socializzazione, inclusione e promozione del benessere psico-fisico attraverso un'attività motoria accessibile a tutti.

Sabato 25 e domenica 26 ottobre l'America's Cup, manifestazione organizzata dal Gruppo Modellisti Ferrara, si svolgerà presso il laghetto del Parco Urbano.

Sabato 25 ottobre la Semifinale al titolo italiano dei pesi massimi leggeri si svolgerà presso il Palapalestre in via Tumiati 5 dalle ore 20,30. Organizzatore: L'Accademia SSD.

Associazionismo ed eventi sociali

Sabato 25 ottobre la 58a Festa Sociale di Avis. Dalle 9.30 sfilata per corso Giovecca e corso Martiri; ore 10 Santa Messa a S.Paolo; ore 11 la deposizione di corone di alloro in via Donatori di Sangue e al monumento dei Caduti di tutte le guerre; ore 11.30, in municipio, la cerimonia di gemellaggio con le Avis Provinciale e Comunale di Parma. Dalle 16.30 al Rivana Garden di via Gaetano Pesci la cerimonia di premiazione dei soci-donatori.

Sabato 25 ottobre dalle 14 alle 18, al Centro Commerciale Le Mura, gli infermieri dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche saranno a disposizione dei cittadini per parlare di prevenzione. Secondo appuntamento intitolato Vivere con i nonni. I bambini aiutano i nonni.

Sabato 25 ottobre alle 15.30 presso la sede della Contrada di San Benedetto (corso Biagio Rossetti, 5), primo appuntamento con il Palio dei Like, iniziativa mirata a consapevolizzare le famiglie sui pericoli della rete e sulle dipendenze. Interverranno operatori del Ser.D. Accesso libero.

Domenica 26 ottobre con ritrovo dalle ore 9 presso la Porta degli Angeli, Associazione Kairos e Guide Associate Aigae promuovono La magia del foliage: la camminata nella natura a Ferrara. Partenza alle 9.30. Il ricavato sarà devoluto alle attività di Kairos a contrasto delle problematiche legate ai disturbi del comportamento alimentare.

Domenica 26 ottobre alle 10 da Kafè Bacchelli scatterà la 2a edizione di Dai una zampa ad Ado, camminata a '6 zampe' tra uomo e cane nel segno della beneficenza. La raccolta fondi promossa con la manifestazione sosterrà le attività di pet therapy realizzate all'interno della Casa del Sollievo della Fondazione Ado.

Appuntamento al chiostro di San Paolo con la 26a edizione del Mercatino della Fantasia, organizzato dalle Parrocchie Pilastri e Burana in collaborazione con la parrocchia di Santa Francesca Romana di via XX Settembre. Aperto tutti i giorni dalle 9 alle 18; domenica e festivi dalle 14.30 alle 18. Ricavato in beneficenza.

Per tutti i weekend di ottobre (dal venerdì alla domenica), l'accogliente sede della contrada di San Giovanni ospiterà Sere d'autunno, un trionfo di sapori e profumi dedicati alla zucca. Venerdì e sabato a cena, la domenica a pranzo.

Terzo fine settimana di Cappellacci in Centro, la sagra organizzata dalla contrada di Santa Maria in Vado. L'Osteria dell'Unicorno, presso la sede di via Cammello 13/15, è aperta il venerdì e il sabato a cena, la domenica a pranzo.

Eventi speciali

La XXVI Settimana di Alti Studi Rinascimentali si terrà dal 23 al 25 ottobre presso la sala conferenze del Museo Schifanoia. Tema dell'edizione: "Quale Antico? Eredità, riletture e contaminazioni nel Rinascimento europeo", con focus sul recupero delle antichità. L'annuale convegno internazionale, inserito nel calendario ufficiale per le celebrazioni dei 30 anni del riconoscimento Unesco "Ferrara, Città del Rinascimento", vuole tornare a concentrare la propria attenzione su un tema cardine degli studi relativi all'età moderna, chiamando a raccolta studiosi italiani ed internazionali.

Tradizioni del Ducato Estense protagoniste con Autunno Ducale nelle Terre Estensi in programma sabato 25 e domenica 26 ottobre 2025 nel centro storico di Ferrara. L'iniziativa, alla sua XI edizione, mette insieme eccellenze enogastronomiche tipiche delle terre degli Este con artigianato artistico, visite guidate, rievocazioni storiche, degustazioni, spettacoli e rassegna di prodotti caratterizzati da biodiversità e presidi Slow Food, frutti dimenticati e piante nei banchi allestiti in corso Martiri della Libertà, largo Castello e piazze Savonarola, Repubblica e Castello dalle 9:30 alle 20:00.

Sabato 25 ottobre dalle 9.00 alle 13.00, nella sede di Agire Sociale si tiene il Linux Day 2025 - Ferrara, evento gratuito dedicato a software libero e open source, promosso dal Ferrara Linux User Group APS.

L'ottava edizione del Ferrara Film Corto Festival si svolge dal 22 al 25 ottobre, con proiezioni alla Sala Ex Refettorio e al Teatro Sala Estense. Il festival internazionale di cortometraggi affronta il tema "Ambiente è Musica", promuovendo opere indipendenti da tutto il mondo. L'ingresso agli eventi è ad offerta libera fino ad esaurimento posti.

Mostre e musei

Chagall. Testimone del suo tempo è la grande mostra ospitata al Palazzo dei Diamanti che espone circa 200 opere dell'artista, tra dipinti, disegni e incisioni, esplora i temi cari all'artista: identità, esilio, spiritualità e memoria. Due sale immersive arricchiscono l'esperienza espositiva (fino all'8 febbraio 2026). Sabato 25 ottobre, alle ore 17.30, è in programma, al Palazzo dei Diamanti, il primo appuntamento dedicato alle famiglie con ragazze e ragazzi tra i 6 e i 12 anni, dal titolo "Un'altra storia ancora, signor Chagall".

Ferrara - Città Europea del Rinascimento di Pierluigi Benini celebra i 30 anni del riconoscimento UNESCO della città. Allestita nella suggestiva Rotonda Foschini e nel Ridotto del Teatro Comunale Abbado, con ingresso gratuito, comprende 24 fotografie, 12 verticali nella Rotonda Foschini e 12 orizzontali sotto i portici del teatro, che offrono scorci suggestivi e atmosfere che invitano alla riflessione sulla storia e sull'architettura della città (fino al 30 novembre).

Vecchi amici. Grandi alberi a Ferrara, è la mostra fotografica di Dario Berveglieri esposta al Giardino di Casa Ariosto che racconta gli alberi del territorio come "compagni verdi", intrecciati alla quotidianità dei luoghi e delle persone che li abitano. Foglie, radici, tronchi e profili delle piante sono esplorati con lo stupore e la curiosità di chi si trova al cospetto di un mondo complesso e meraviglioso (fino al 25 gennaio 2026).

Mercati

Il Mercato delle Opere di Ingegno si tiene in Piazza Castello sabato 25 e domenica 26 ottobre dalle 9:00 alle 19:00. Espongono hobbisti con ceramica, vetro, stoffa, oggetti fatti a mano.

Il Mercato contadino torna in piazza Municipale dalle 8.30 alle 19.00. Ogni prima e terza domenica del mese i produttori agricoli e gli operatori dei prodotti tipici ferraresi danno vita ad una rassegna - mercato dell'agroalimentare della Provincia.

GLI EVENTI NELLE FRAZIONI

A San Bartolomeo, sabato 25 dalle 17 alle 19 Karate open day presso la Bocciofila di via Moggi. Iniziativa aperta per ragazzi dai 6 anni in su.

A Fossanova San Marco, open day della scuola dell'infanzia, sabato 25 dalle 9.30 alle 11.30. Previsti giochi e attività.

A Quartesana, presso Villa Imoletta, sabato 25 ottobre alle 20 Sapori d'Autunno Villa Imoletta, un banchetto di calore e colori.

A Marrara, domenica 26 ottobre messa alle 11 presso la chiesa di San Giacomo Maggiore officiata dal nuovo parroco don Valentino Menegatti. Al termine del rito, in canonica ci sarà la festa del ringraziamento con pranzo comunitario.

A Porotto domenica 26 ottobre la partita di calcio del campionato di Promozione X Martiri-MSP. Fischio d'inizio alle 14.30 al campo sportivo di via Petrucci.

A Pontelagoscuro, presso il campo sportivo, domenica 26 ottobre alle 14.30 il match di Prima categoria Pontelagoscuro-Bubano.

(Ferrara Rinasce)

