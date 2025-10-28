CULTURA E TURISMO, PROSEGUE L'ITER PER LA RIQUALIFICAZIONE E LA RIAPERTURA DELLA PORTA DEGLI ANGELI

NEL PROSSIMO CONSIGLIO COMUNALE LA VARIAZIONE URBANISTICA PER LA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI

GULINELLI: "INTERVENTO NECESSARIO, SOLUZIONE SOSTENIBILE E RISPETTOSA DEL CONTESTO"

Ferrara, 28 ottobre 2025 - Porta degli Angeli diverrà l'hub del sito UNESCO, punto di riferimento per tutta la provincia nella promozione della fruizione turistica e culturale di "Ferrara città del Rinascimento e il suo Delta del Po". Lo spazio fungerà da centro per le attività informative e culturali legate al patrimonio locale tutelato come bene dell'Umanità. Tra gli obiettivi del progetto, che ha ottenuto un finanziamento ministeriale di 250 mila euro, figurano la valorizzazione del patrimonio storico-artistico attraverso la riqualificazione della Porta degli Angeli, l'incremento dell'accessibilità turistica e la creazione di nuove esperienze educative e culturali per cittadini e visitatori.

Il progetto prevede interventi di allestimento interni, con la creazione di percorsi educativi e l'impiego di tecnologie digitali per arricchire l'esperienza dei visitatori. Il Comune di Ferrara aveva candidato un progetto dedicato alla Porta degli Angeli, risultando tra i primi beneficiari del bando del Ministero della Cultura (Legge 77/2006) che finanzia interventi per la tutela e la fruizione dei siti UNESCO. L'Amministrazione cofinanzierà l'intervento con una somma di circa 28 mila euro. Con questo intervento, la Porta degli Angeli (attualmente chiusa) sarà quindi aperta stabilmente al pubblico, fungendo da centro per le attività informative e culturali dedicate ai riconoscimenti UNESCO di Ferrara (1995) e del Delta del Po (1999), che nel 2015 ha ottenuto anche il riconoscimento di Riserva di Biosfera nell'ambito del Programma MaB UNESCO. Il nuovo spazio illustrerà ai visitatori lo straordinario patrimonio culturale e naturale che contraddistingue la città rinascimentale e il paesaggio del Delta, all'interno di un edificio storico di grande valore simbolico posto sulle mura nord.

All'interno dell'edificio sarà realizzato un percorso di visita sviluppato sulle due sale al piano terra. Testi, immagini e video guideranno i visitatori alla scoperta dei valori culturali e ambientali che hanno portato Ferrara e il suo territorio a essere iscritti nella lista del patrimonio mondiale. La multimedialità e le tecnologie digitali offriranno una narrazione immersiva, mentre l'hub sarà integrato nei sistemi di promozione culturale e turistica della città e del territorio. Sono previste anche attività didattiche per le scuole e una formazione specifica per le guide turistiche, che potranno inserire la Porta degli Angeli nei propri itinerari.

Per consentire l'apertura continuativa al pubblico, alcuni interventi strutturali risultano indispensabili, tra cui la costruzione ex novo di un servizio igienico a disposizione di personale e visitatori, progettato in accordo con la Soprintendenza, trattandosi di edificio sottoposto a tutela. Il blocco di servizio, collocato sul lato sinistro dell'edificio, nella parte meno visibile, sarà rivestito in acciaio a finitura super specchiante, in modo da riflettere il verde della natura circostante e mimetizzarsi con l'ambiente. Una soluzione architettonica già sperimentata in altri contesti internazionali e ora introdotta per la prima volta anche a Ferrara. Per consentire la massima accessibilità alle sale espositive sarà realizzato inoltre un sistema di rampe esterne con soli movimenti della terra, pertanto integrate nel paesaggio. "Prosegue l'iter per la tutela e la valorizzazione della struttura sulle mura nord di Ferrara - spiega l'assessore ai Beni monumentali Marco Gulinelli -. È ora necessario il passaggio in Consiglio comunale per la votazione della variazione urbanistica, che consentirà la realizzazione dei servizi igienici, oggi assenti nella struttura. Si tratta di un elemento indispensabile per rendere il polo completamente fruibile da visitatori, turisti e scolaresche. Il progetto, già approvato dalla Soprintendenza e sostenuto da un importante finanziamento ministeriale, non avrà impatti sulla struttura né sull'ambiente circostante". Il progetto si inserisce inoltre nell'opera di valorizzazione e tutela di Ferrara, nei 30 anni dal riconoscimento della città come sito Unesco.

Nel link alcune immagini della Porta degli Angeli

https://drive.google.com/drive/folders/1Um1ZVeO_CyM0SBnfLCfxvUL48BjPeY1e?usp=sharing

