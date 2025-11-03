Al Village un viaggio tra musica, teatro e arti performative
03-11-2025 / A parer mio
L'associazione 7 Virtual Jazz Club propone il secondo appuntamento con il Village, lo spettacolo multiforme che unisce sullo stesso palcoscenico artisti locali di ogni età provenienti da diverse discipline: dalla musica pop, al rap, alla classica, dal cabaret al teatro e al 'reading', in un intreccio di creatività e contaminazioni artistiche. L'appuntamento si terrà venerdì 7 novembre 2025 a partire dalle ore 21.30, nella sede dell'Accademia 7VJC, in via Porta Catena 26.
Sul palco si alterneranno, tra gli altri, il cantante Gianni Balboni (Lucio Dalla, Nomadi), il rapper Prhome (Articolo 31), il trombettista jazz Antonello Del Sordo, il giovanissimo gruppo ferrarese di funky Sputnik band, gli attori Michele Orsi e Anna Manuzzi, il cabarettista Enrico Balboni, il trio classico Küffner, per una serata all'insegna dell'arte, dell'emozione e della condivisione.
Un appuntamento da non perdere per chi ama la musica e le arti dal vivo in tutte le loro forme. Ingresso gratuito per i soci, biglietto unico di 5 euro per i non soci.
Nata nel 2016, l'Associazione 7 Virtual Jazz Club APS-ETS, scopre, forma e promuove i performers di domani, attraverso metodo accademico multidisciplinare, pluralismo di professionisti di alto profilo e full immersion di studio.
Per info: village7vjc@gmail.com - cell. 351 46 55 693
