Ferrara celebra i 30 anni del riconoscimento Unesco con un video dedicato alla "Città del Rinascimento". Appuntamenti e iniziative in calendario

Ferrara, 5 novembre 2025 - Ferrara celebra il trentesimo anniversario del riconoscimento UNESCO con un programma di eventi che uniscono cultura, arte, storia e valorizzazione del territorio. Era infatti il 9 dicembre 1995 quando Ferrara entrò a far parte della Lista del Patrimonio Mondiale tutelato dall'Unesco "Città del Rinascimento".

La conferenza stampa di presentazione si è tenuta oggi al Cinema Apollo, con interventi dell'assessore alla Cultura Marco Gulinelli e dell'assessore al Turismo Matteo Fornasini.

«Oggi - ha detto il sindaco Alan Fabbri - presentiamo un calendario che accompagna Ferrara verso la conclusione di un anno speciale e ricco di appuntamenti, che hanno voluto rendere omaggio al trentennale UNESCO. Abbiamo voluto celebrare non solo la storia, ma anche tutto ciò che in questi anni è stato fatto per valorizzare la città: restauri, riqualificazioni e nuovi progetti che stanno restituendo splendore ai nostri palazzi e agli spazi urbani, luoghi unici, identitari e caratteristici del valore che questa città conserva e custodisce. Le oltre 500 mila presenze turistiche dello scorso anno confermano che Ferrara cresce, si rinnova e continua ad affascinare un pubblico che ci auguriamo possa crescere ancora di più nei prossimi anni».

È stato presentato in anteprima il video celebrativo "Ferrara. Secoli di vita, di passione e di sogni", diretto da Fabrizio Oggiano con la produzione di Rosario Nasca, realizzato dal Comune di Ferrara in occasione del trentennale del riconoscimento UNESCO. Il filmato, che racconta l'anima della città attraverso immagini, testimonianze e suggestioni, sarà pubblicato e promosso su tutti i canali istituzionali dell'Ente. Alla realizzazione del video ha collaborato anche la Fondazione Palio di Ferrara.

Il Sindaco ha colto l'occasione per annunciare anche l'evento principale in programma per dicembre: martedì 9 dicembre - giorno in cui fu siglato il riconoscimento Unesco per Ferrara - alle ore 18 l'attore e doppiatore Luca Ward interpreta Ludovico Ariosto, leggendo un passo dell'Orlando Furioso dal balcone della Sala dell'Arengo del Palazzo Ducale che si affaccia su piazza della Cattedrale, in un momento simbolico che omaggia la storia e la cultura rinascimentale di Ferrara. L'esibizione sarà introdotta da un intervento musicale che arricchirà l'atmosfera della serata.

Luca Ward, una delle voci più celebri e riconoscibili del doppiaggio italiano, è noto al grande pubblico per aver prestato la voce a Russell Crowe ne Il Gladiatore e per essere la voce italiana di attori come Keanu Reeves, Pierce Brosnan, Samuel L. Jackson e Hugh Grant.

Nel corso della conferenza verrà inoltre presentato il progetto "Via Mazzini, via del Rinascimento", che prevede l'illuminazione della via con i versi dell'Orlando Furioso. La scelta di via Mazzini ha un valore simbolico, perché collega idealmente il cuore pulsante della città alla dimora eterna del sommo poeta, che in questa città creò uno dei poemi più conosciuti al mondo. Le scritte, che illumineranno una delle vie più animate del centro, riprendono la prima ottava del poema, e saranno una sorta di cammino ideale attraverso la poesia e la storia di Ferrara.

Molte altre sono le iniziative culturali legate ai trent'anni del riconoscimento UNESCO.

Tra queste spicca il concerto di Angelo Branduardi al Teatro Comunale di Ferrara, un evento unico e irripetibile per Ferrara. Nello spettacolo La musica alla Corte degli Estensi, in programma l'11 dicembre alle ore 20.30, il cantautore, noto per il progetto Futuro Antico, proporrà un viaggio musicale che unisce ricerca storica e sensibilità contemporanea, trasformando le melodie rinascimentali ferraresi in un linguaggio moderno e universale. Promosso dal Comune di Ferrara e prodotto da Lungomare srl, il concerto sarà la conclusione di un progetto di studio e di ricerca sulla Ferrara musicale portato avanti in questi mesi da Branduardi.

Non solo concerti ed eventi, ma anche cantieri, interventi e restauri in corso al patrimonio architettonico omaggiano la ricorrenza, tra cui - dopo la grande riapertura di Palazzina Marfisa d'Este - quelli di Palazzo Massari e Palazzo Prosperi Sacrati, in un'ottica di valorizzazione del patrimonio culturale, monumentale e artistico della città.

Anche un suggestivo videomapping animerà il calendario delle ricorrenze. Dal 6 al 21 dicembre, nei weekend pomeridiani, la Chiesa di San Paolo ospiterà l'evento centrale del calendario: il video mapping "Triumphus Lucis". La proiezione, ricca di emozioni, trasformerà la navata centrale in un'esperienza visiva e suggestiva unica (giorni previsti: 6, 7, 8, 13, 14, 20, 21 dicembre).

Da ricordare,inoltre, la mostra fotografica "Ferrara città europea del Rinascimento" in Rotonda Foschini con gli iconici scatti di Pierluigi Benini, fino al 30 novembre. Un altro artista ferrarese coinvolto è Maurizio Bonora, con le sue sculture per "Le Muse Astrologiche", ospitate fino all'11 gennaio 2026 nel Giardino di Palazzo Schifanoia.

Altre iniziative verranno presentate a breve, con l'intervento di altri artisti ferraresi.

