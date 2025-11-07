Intervento del sindaco di Ferrara Alan Fabbri a sostegno delle dichiarazioni del presidente della Regione Emilia-Romagna De Pascale

Ferrara, 7 novembre 2025

Ho ascoltato con attenzione l'intervento del presidente Michele De Pascale sulla sanità in Emilia-Romagna. Un ragionamento che fa eco a quello, di qualche settimana fa, del presidente del Veneto Luca Zaia. Non posso che dargli ragione, perché lo dico da tempo: l'Emilia-Romagna non può farsi carico di tutti.

Se il sistema continua a sobbarcarsi anche le carenze di altre regioni, a rimetterci saranno i cittadini emiliano-romagnoli, e in particolare i ferraresi, che già oggi spesso devono spostarsi oltre il Po per ricevere cure più rapide. A partire dal pronto soccorso, ad esempio.

In questo modo rischiamo di non far più bene niente e di far collassare proprio quei sistemi che finora hanno funzionato meglio.

I numeri parlano chiaro: nel 2022 la nostra Regione ha erogato oltre 806 milioni di euro di prestazioni sanitarie a pazienti provenienti da altre regioni, a fronte di 281 milioni di euro spesi per chi, invece, si è curato fuori.

Un saldo positivo di 525 milioni di euro, che certifica sì un sistema attrattivo, ma anche sotto pressione. Perfino nel settore dei trapianti, oltre il 40% dei pazienti curati in Emilia-Romagna arriva da fuori regione. Non possiamo pensare che le regioni più organizzate diventino l'ospedale d'Italia, mentre altre continuano a non garantire standard minimi di efficienza e qualità.

Ecco perché il tema del federalismo deve tornare ad essere centrale: le Regioni devono poter essere più autonome, altrimenti continueremo ad avere una nazione a doppia velocità.

L'ho sempre ribadito: il centralismo penalizza chi amministra bene.

Il diritto alla sanità è sacrosanto, ma lo è anche quello di potersi curare vicino a casa, senza dover percorrere centinaia di chilometri per ottenere ciò che spetta per Costituzione. E questo vale per tutti.

La verità è che la sanità è in difficoltà non sempre per mancanza di fondi, ma perché le risorse non sono gestite con la stessa efficienza ovunque. E lo stesso ragionamento vale per l'immigrazione: prima si aprono le porte, poi ci si accorge di non essere in grado di gestire chi arriva.

E nella maggior parte dei casi non si tratta di un'immigrazione di qualità, fatta di persone che lavorano e contribuiscono, ma di persone che hanno bisogno, che finiscono per pesare ulteriormente su sistemi già fragili - sanità compresa.

Su questo punto devo riconoscere al presidente De Pascale di aver avuto molto coraggio: ha detto una verità scomoda, andando oltre le linee del suo partito.

Perché chi amministra, prima o poi, deve fare i conti con la realtà e mettere da parte l'ideologia per dare risposte concrete ai propri cittadini.

Alan Fabbri, sindaco di Ferrara

Comunicazione Sindaco - Comune di Ferrara