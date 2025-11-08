Emergency Ferrara chiama a raccolta i cittadini contro le guerre

Emergency Ferrara ha organizzato per sabato 8 novembre 2025 alle 18 in Largo Castello una manifestazione pubblica dal titolo "Facciamo Rumore" contro le guerre nel mondo. L'iniziativa è inserita nella campagna nazionale ‘Ripudia' che in questi giorni riempirà le piazze di tutta Italia con manifestazioni analoghe. Nell'occasione vi sarà la lettura dell'articolo 11 della Costituzione cui seguiranno seguiranno poi 5 minuti di rumore collettivo e momenti di riflessione.

(Comunicazione a cura di Emergency Ferrara)

