POLITICHE PER LA FAMIGLIA E SICUREZZA - Inaugurazione sabato 22 novembre 2025 alle 17.30. A dicembre anche la nuova rassegna "Natale in Giardino". Ass. Coletti: "Il parco Coletta cuore pulsante delle iniziative. Area attrattiva tutto l'anno" Si accende il Natale del quartiere Giardino con il ritorno del "Ferrara Winter Park"

La magia del Natale sta per tornare al parco Marco Coletta, con la quinta edizione del Ferrara Winter Park, più che mai ricca nell'offerta per le famiglie, grazie anche alla prima edizione della rassegna "Natale in Giardino" - in partenza a dicembre -. Tra le attrazioni più attese la pista di pattinaggio su ghiaccio di 30 metri, per la prima volta completamente coperta e fruibile tutti i giorni. Le luci e le attrazioni si accenderanno a partire da sabato 22 novembre alle 17.30, con la festa di inaugurazione. Il divertimento continuerà fino al 6 gennaio, mentre la pista di pattinaggio e alcune aree ristoro rimarranno nel parco fino al 1 febbraio 2026. Le iniziative sono state presentate martedì 18 novembre 2025 nella Sala degli Arazzi della Residenza Municipale dagli organizzatori.

"Anche questo Natale sarà tutto da vivere al quartiere Giardino, con tante iniziative e sorprese per le famiglie - dice l'assessore comunale con deleghe a Politiche per la Famiglia e Sicurezza Cristina Coletti -. Il parco Coletta si conferma, per il quinto anno, il cuore pulsante delle iniziative natalizie della zona, un luogo in cui famiglie e bambini possono trascorrere il tempo in un'area verde accogliente e attrattiva tutto l'anno. La grande novità di questa edizione è l'arrivo di quasi 60 attività inedite, rese possibili grazie a un bando dedicato, promosso in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, con una dote finanziaria di 40mila euro per sostenere l'occupazione positiva dei parchi del quartiere e arricchire ulteriormente il programma. Grazie alle realtà che continuano a credere nel Giardino contribuendo al percorso di riqualificazione e sicurezza urbana integrata che l'Amministrazione porta avanti da anni nel quartiere, mettendo al centro le famiglie".

Quest'anno, infatti, il parco Coletta sarà anche fulcro della prima edizione di "Natale in Giardino", le cui iniziative sono state interamente finanziate attraverso un bando pubblico che ha visto come aggiudicatarie le associazioni "La Casona", "Gad Città di Ferrara", "Biblioteca Popolare Giardino" e "Aics - Comitato Provinciale di Ferrara". Saranno complessivamente 10 giornate di attività gratuite, a completamento dell'offerta ludica della zona. Il programma, ricco e variegato, propone animazioni con burattini, figuranti elfi, spettacoli di magia, fiabe teatrali natalizie, esibizioni di danza, prosa e attività ludico-sportive, affiancati da artisti di strada. Sono previste inoltre eventi di musica e teatro, workshop di musica e danza, corsi sportivi, laboratori creativi e scientifici, oltre a letture pubbliche.

Il Ferrara Winter Park è organizzato dal Comune di Ferrara in collaborazione con l'Agenzia Studio Borsetti. "è una grande soddisfazione - interviene Nicola Borsetti - poter tornare al parco Coletta con la quinta edizione del Ferrara Winter Park. Un evento partito nel 2021 e che anno dopo anno ha saputo rinnovarsi e consolidarsi nel vasto panorama degli eventi natalizi della città, grazie anche alla partecipazione e al prezioso supporto di sponsor e partner che ringrazio sentitamente. Dopo il successo delle precedenti edizioni, Ferrara Winter Park conferma ancora una volta di avere i requisiti per assicurare interessanti opportunità di divertimento, aggregazione, svago e socialità in modo trasversale: anche quest'anno attrazioni, luminarie, pista di pattinaggio su ghiaccio per la prima volta coperta, food&drink e animazioni per bambini vi aspettano. Seguiteci anche per le tante sorprese che stiamo inserendo nel programma, come ad esempio la bella iniziativa "Babbi Natale in sella" organizzata dal Ciao Club Ferrara in programma domenica 14 dicembre".

"Vista la vasta offerta di divertimento - interviene Luca Catter - aspettiamo con grande entusiasmo un pubblico ancora più numeroso rispetto agli anni precedenti: tante sono infatti le attrazioni per bambini, ragazzi e adulti presenti nel parco del Ferrara Winter Park. E con grande orgoglio posso dire che la pista di pattinaggio su ghiaccio completamente coperta da una tensostruttura unica in città garantirà il divertimento a grandi e piccini anche con condizioni meteo avverse".

Le attrazioni saranno aperte dalle 15 alle 20 nei giorni feriali, mentre dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 20 nei giorni di festa.

La pista del ghiaccio sarà funzionante dalle 14 alle 24 nei feriali e dalle 10 alle 24 nei giorni festivi.

L'ingresso al parco Coletta è gratuito, così come lo sono le attività promosse in "Natale in Giardino", che partiranno da metà dicembre e che saranno successivamente svelate. Le attrazioni e le aree food&drink sono invece a pagamento.

Importante

- L'ingresso al parco Coletta che ospita il Ferrara Winter Park è gratuito.

- Le attrazioni e le aree food&drink sono a pagamento.

- Durante il Ferrara Winter Park è disponibile il collegamento con il Trenino da/per parco Coletta (a pagamento).

Informazioni generali - Studio Borsetti 0532 210444, facebook Ferrara Winter Park

Informazioni e prenotazioni pista di pattinaggio su ghiaccio

Matteo Catter 389 1772655 - Martino Catter 342 7560880, facebook Ice Winter Park

Informazioni Trenino Ferrara City Tour 345 9227699, ferraracitytour.com

