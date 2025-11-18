COMUNE DI FERRARA PER "WORK ON WORK", DOMANI 19 NOVEMBRE INAUGURAZIONE SPORTELLO TALENT E SERIE DI INCONTRI NELLO STAND DEL COMUNE IN FIERA

Ferrara, 18 novembre 2025 - Il Comune di Ferrara presente al Work On Work, la fiera nazionale di servizio al mondo del lavoro nel Quartiere Fieristico di Ferrara il 19 e 20 novembre. Insieme all'Agenzia per lo sviluppo Sipro sarà in fiera con un apposito stand (Pad. 3 stand A8) e con una serie di appuntamenti e approfondimenti.

Nel dettaglio, mercoledì 19 novembre si terrà l'inaugurazione dello Sportello Talent nell'ambito del progetto "Talent Play Ground", alla presenza degli assessori alla Formazione, Chiara Scaramagli, e al Lavoro, Angela Travagli, insieme al manager di Open Lab, Marco Rizzo.

Alle 14:30 nello stand del Comune di Ferrara e dell'Agenzia per lo sviluppo Sipro è in programma l'incontro "Dall'idea alla creazione d'impresa" per illustrare modelli di successo che generano occupazione con la testimonianza delle start up della rete Siprocube.

Dalle 16 alle 18, è previsto il panel "La visione del lavoro nello spettacolo viaggiante" un confronto moderato da Ludovica Zambelli de Il Resto del Carlino e che vedrà intervenire Ferdinando Ugo, Presidente Nazionale ANESV-AGIS; Luca Catter, Delegato Regionale Emilia Romagna, Marche, Umbria, ANESV-AGIS; Luca Callegarini, Responsabile Provinciale ANSVA, Vincenzo La Scala di FELSA; Luciano Villani, Segretario Nazionale Interregionale Emilia Romagna e Marche SNIVS-CISL e Adriano Stefanoni, Sindaco di Bergantino, "Paese delle giostre".

«Anche per la seconda edizione di Work on Work il Comune di Ferrara conferma il proprio sostegno con un programma di incontri dedicati ai temi del lavoro e dell'innovazione. La nuova organizzazione comunale, che integra politiche del lavoro e pari opportunità, ci permette di leggere meglio i cambiamenti e sostenere uno sviluppo moderno. I quattro panel proposti - dalla leadership femminile al contrasto alla violenza di genere, dal lavoro nello spettacolo viaggiante alla presentazione del volume Otre nuovo per vino nuovo - mostrano una Ferrara che guarda avanti. Il Comune sarà presente in fiera anche con propri spazi informativi e momenti di approfondimento, per valorizzare opportunità e progettualità utili alla nostra comunità», dichiara l'assessore Angela Travagli.

Work on Work è organizzato per istituzioni, aziende, università e società di servizi per il lavoro, la formazione e l'orientamento, che si confronteranno per due giorni, dando vita a incontri, workshop, presentazioni di libri, appuntamenti formativi, per creare e alimentare una riflessione sul tema del lavoro, in continua evoluzione e cambiamento.

