Il Fotoclub Ferrara presenta Milko Marchetti in "Emozioni Naturali", giovedì 18 dicembre 2025 alla Sala della Musica

Giovedì 18 dicembre 2025 alle 21:00 alla Sala della Musica (via Boccaleone 19 Ferrara) il Fotoclub Ferrara BFI-APS presenta: MILKO MARCHETTI in "Emozioni Naturali".

Ingresso libero

LA SCHEDA a cura del Fotoclub Ferrara

La nostra associazione culturale di promozione sociale, con il patrocinio del Comune di Ferrara, è lieta di presentare a tutti i cittadini, con ingresso libero nella Sala della Musica, un evento fotografico che è diventato ormai una consuetudine in prossimità delle feste natalizie: ospitiamo il grande fotografo concittadino MILKO MARCHETTI.

Scrive la nostra socia Giulia Venturini: benché con la sua esperienza riesca a coprire vari ambiti fotografici (fotografia industriale e aerea, il reportage e il video-making), complice anche la passione che lo contraddistingue, la Natura, rappresentata in tutti i suoi aspetti, è certamente il genere fotografico che meglio rappresenta e riflette il suo essere. La passione, per l'appunto, è un elemento fondamentale nella vita e nella produzione di Milko Marchetti: è il motore propulsore che ha dato e tuttora dà vita a scatti memorabili e ammirevoli, ed è sempre la stessa passione che fa vivere a Milko quella che ormai è diventata una vera professione ancora con entusiasmo.

Dopo un milione di foto scattate e tenute in archivio, verrebbe spontaneo pensare che sia difficile riuscire ancora a mantenere vivo l'aspetto della passione e non vedere la fotografia solo come una professione, ma così non è per Milko, che sa ancora emozionarsi e stupirsi di fronte alla bellezza della Natura. Basta assistere a una sua conferenza, osservare qualche sua foto e scambiare con lui quattro chiacchiere per capire che per lui non è così. Al contrario, è proprio grazie a questa sua forte passione che noi possiamo godere delle sue meravigliose foto e immergerci in mondi più o meno lontani, dal più vicino Delta del Po alla più lontana Islanda fino al meraviglioso Pantanal, e diventare testimoni della brillantezza e della bellezza della natura che, spesso e colpevolmente, diamo per scontata.

