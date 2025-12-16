“Natale in Giardino”: proseguono gli appuntamenti de "Il tempo della festa"

Nell'ultimo fine settimana a "Il tempo della festa" hanno costruito i trinocoli con la falegnama del Pianeta degli alberi di Natale, scattato foto con Luca Greco e giocato con Ludus aps.

I prossimi appuntamenti partono venerdì 19 dicembre con una gara di puzzle alle ore 16 alla Sala Polivalente. Una sfida per appassionati dove le squadre di partecipanti gareggiano contro il tempo per assemblare un puzzle il più velocemente possibile. Si possono iscrivere singole persone o gruppi composti da un massimo di 4 persone, senza limiti di età.

Sabato 20 dicembre torna il workshop di fotografia sociale con Luca Greco che, come durante l'ultimo appuntamento, accompagnerà adulti e bambini a scattare immagini uniche del quartiere giardino. Chi è in possesso di una macchina fotografica la porti con sé, altrimenti è sufficiente un telefono. L'orario è ancora in fase di definizione, rimanete connessi per scoprirlo. Per info e iscrizioni: 348 751 0147

Domenica 21 tornano i giochi da tavolo con Pangea aps alle ore 15 al parco Coletta. Un pomeriggio dedicato ai giochi cooperativi, dove si vince (o si perde) tutti insieme. Un'occasione per mettere in gioco collaborazione, empatia e un po' di strategia, ma soprattutto per capire che non esiste soltanto la competizione.

Infine appuntamento martedì 23 dicembre alle ore 16 con il laboratorio creativo "Il pianeta degli alberi di Natale", come sempre con la Falegnama. Per info e iscrizioni: 335 175 1063.

Subito dopo, alle ore 17, nella Sala Polivalente sotto i grattacieli la prima puntata di "Natale in giallo. Sulle orme di Agatha Christie". Primo di due appuntamenti da brivido per una lettura natalizia inusuale con Chiara Tarabotti e Lisa Boni di Cumbre aps.

"Il tempo della festa" si inserisce all'interno di "Natale in Giardino", iniziativa che conta oltre 50 attività tra il 12 e il 30 dicembre, promossa dal Comune di Ferrara, in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna e curata da: La Casona, Biblioteca Popolare Giardino, Compagnia Gad Città di Ferrara e Aics.

Il programma completo de "Il tempo della festa":

- venerdì 19 dicembre dalle 16 gara di puzzle per bambine e bambini e alla sala Polivalente per gli adulti;

- sabato 20 dicembre dalle ore 10 Workshop di fotografia sociale con Luca Greco;

- domenica 21 dicembre dalle ore 15 Giochi da tavolo con Pangea aps;

- martedì 23 dicembre alle ore 16 "Il pianeta degli alberi di Natale", laboratorio creativo con Lisa Boni di Cumbre aps;

- martedì 23 dicembre alle ore 17 "Natale in Giallo. Sulle orme di Aghata Christie" letture a cura di Lisa Boni e Chiara Tarabotti di Cumbre aps;

- sabato 27 dicembre dalle ore 10 restituzione pubblica Workshop fotografia curato da Luca Greco e allestimento mostra;

- domenica 28 dicembre dalle 16 giochi da tavolo con Ludus aps;

- martedì 30 dicembre dalle ore 10 passeggiata Sonora itinerante con Lisa Boni di Cumbre aps. Massimo 15 partecipanti, per info e iscrizioni: 335 175 1063;

- martedì 30 dicembre dalle ore 18 "Natale in Giallo. Sulle orme di Aghata Christie", seconda puntata delle letture a cura di Chiara Tarabotti e Lisa Boni di Cumbre aps;

- martedì 30 dicembre dalle 21 si terrà lo spettacolo "Fare buono" tratto dal podcast "I Fantasmi della Bassa" di Cumbre aps.

Per informazioni scrivere a info@bibliopopgiardino.it

(Comunicazione a cura della Biblioteca popolare Giardino)

Immagini scaricabili: