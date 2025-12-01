PROTEZIONE CIVILE - ALLERTA ROSSA PER CRITICITA' IDRAULICA N. 123/2025 ALLERTA ROSSA PER CRITICITA' IDRAULICA N. 123/2025

L’Agenzia Regionale di Protezione Civile dell’Emilia Romagna ha emesso l’Allerta 123/2025

Livello di criticità ROSSA per CRITICITA' IDRAULICA dalle ore 00:00 del giorno

25/12/2025 alle ore 00:00 del giorno 26/12/2025 nel territorio ferrarese.

Per giovedì 25 dicembre sono previste precipitazioni diffuse e persistenti, soprattutto sul settore centrale della regione, che potranno generare diffusi fenomeni franosi, ruscellamento lungo i versanti e innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua con superamenti della soglia 2. Il codice colore rosso della zona D1 è relativo ai superamenti della soglia 3 sugli affluenti in destra Reno con alimentazione collinare.

Gli avvisi e le allerta dell'Agenzia di Protezione Civile dell'Emilia Romagna

Links: