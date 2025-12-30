CAPODANNO A FERRARA: ULTIMI PREPARATIVI IN VISTA DELL'ATTESO INCENDIO DEL CASTELLO ESTENSE DEL 31 DICEMBRE

OGGI IL SOPRALLUOGO CON IL DIRETTORE ARTISTICO DELLO SPETTACOLO TRA I CIRCA 2000 FUOCHI D'ARTIFICIO CHE DOMANI ILLUMINERANNO A FESTA LO SHOW DI FERRARA

Ferrara, 30 dicembre 2025 - Fervono gli ultimi preparativi per il grande e atteso spettacolo dell'incendio del Castello Estense, che domani - come da tradizione - animerà la città di Ferrara con uno spettacolo di circa 2000 fuochi d'artificio in 15 minuti di musica.

La ditta Parente sta ultimando in queste ore gli ultimi preparativi ai fuochi di domani sera. Uno spettacolo studiato e disegnato nel rispetto dell'ambiente di un edificio, il Castello Estense, simbolo della città che quest'anno festeggia anche i trent'anni dal riconoscimento Unesco di sito patrimonio dell'Umanità.

"È sempre una grande emozione - commenta l'assessore al Turismo e alla Promozione del territorio Matteo Fornasini - organizzare e proporre un evento complesso, mai scontato o banale. Siamo pronti a regalare una 26^ edizione che sarà spettacolare. A questo proposito voglio ringraziare l'azienda Parente, che garantisce elevato livello di professionalità, così come tutti gli addetti e gli operatori alla sicurezza. L'elemento emozionante, legato ai fuochi, si accompagna a un grande lavoro che viene svolto per garantire la massima sicurezza per le circa trentamila persone previste tra il pubblico. Questo comporta la messa in campo di tutta una serie di misure, studiate per garantire ordine e sicurezza, e oltre 120 addetti dell'agenzia di sicurezza, impegnati in campo assieme alle forze dell'ordine. Alberghi, ristoranti e attività ricettive sono già pieni da tempo. Questo è un aspetto positivo perché significa che questo, al pari di tanti altri eventi che organizziamo, contribuisce a creare ricchezza e indotto a favore di chi opera sul territorio e di tutto quel comparto che per noi rappresenta una fetta importante dell'economia della città", conclude Fornasini.

"Conosciamo bene il Castello - spiega il regista dello spettacolo di artificio Giuliano Sardella, direttore artistico della Parente fireworks - e lo rispettiamo perché è una struttura delicata che richiede una preparazione attenta e particolari precauzioni di tutela. Come sempre, tutte le balconate sono ricoperte con della guaina in alluminio per evitare di macchiare i marmi o arrecare danni alla struttura. Siamo stati noi a fare il primo spettacolo di incendio coreografico del Castello estense, nel 1999, quando venne ideata la prima edizione, curando in totale una ventina di edizioni. È una grande responsabilità e al contempo una grande emozione, anche perché sappiamo di avere davanti un pubblico di 30mila persone. I fuochi sono quasi 2000, distribuiti su un'area molto vasta e selezionati per uno spettacolo architetturale. Non ci sono botti, ma quadri pirotecnici ed effetti cromatici che incorniciano il Castello. Per questo usiamo soprattutto fuochi d'artificio monogetto di piccolo calibro (20 millimetri), del tipo T1 e T2, che appartengono alla categoria teatrale e non hanno materiale che si stacca. Sono gli stessi che usiamo, ad esempio, per la scenografia del tour di Vasco Rossi. L'altezza massima di gittata è di 35-40 metri. Le torri del Castello, del resto, sono alte già 56 metri e visibili dappertutto. Lo spettacolo abbraccia tutti e quattro i lati, con effetto illuminante, cascate argento in piazza Castello e largo Castello. Insomma, quindici minuti di spettacolo ininterrotto con colonna sonora studiata e concordata, affidata a una varietà di autori, italiani inclusi".

La magnifica città estense è pronta ad accogliere il 2026 con il suo evento simbolo, una tradizione che tocca il cuore e lo sguardo di migliaia di visitatori: il Capodanno di Ferrara. Giunta alla sua 26ª edizione, questa celebrazione non è solo un evento, ma un'esperienza indimenticabile, uno degli appuntamenti più attesi a livello nazionale e uno dei capodanni più grandi d'Italia.

La sera del 31 dicembre, l'imponente Castello Estense diventerà il palcoscenico di un prodigio: l'Incendio del Castello, lo spettacolo piromusicale più magico ed emozionante d'Italia. Un'esplosione coreografica di colori vibranti, fontane di luce e potenti fuochi d'artificio danzeranno a ritmo di una colonna sonora epica e studiata, trasformando il cielo di Ferrara in un gigantesco, indimenticabile capolavoro luminoso. Sarà un vero caleidoscopio di emozioni, che segnerà il passaggio al nuovo anno in modo spettacolare.

Radio Bruno - nuovamente Radio Partner del Capodanno ferrarese - accenderà Piazza Castello prima e dopo lo spettacolo dei fuochi con musica e animazione. Radio Bruno farà cantare il pubblico con l'esibizione della band About That Night con lo show 2000 a Tuono, che accompagnerà la serata in Piazza Castello fino alle 23.55. Tutti gli occhi e i cuori saranno puntati sull'orologio quando, alle 23.55, inizierà il conto alla rovescia collettivo che culminerà nel fragore e nello splendore dell'Incendio del Castello. La festa continua con il format Radio Bruno Danceland - The Big Dance Party. Un evento imperdibile per salutare insieme il 2025 e accogliere il nuovo anno con energia e meraviglia.

Il Ridotto del Teatro Comunale a partire dalle 20.00 si conferma cornice del Gran Galà di Capodanno, con vista sull'imponente e suggestivo Castello Estense. Quest'anno è stata organizzata anche "Nel Cuore dello Spettacolo" una suggestiva cena agli Imbarcaderi del Castello Estense.

E per chi non può essere a Ferrara? L'emozione della notte sarà trasmessa in diretta streaming sui canali social ufficiali del Comune di Ferrara, del Sindaco Alan Fabbri e di Ferrara Tua.

L'evento Capodanno a Ferrara è patrocinato e promosso da Comune di Ferrara, Provincia di Ferrara e Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna, con il contributo della Regione Emilia-Romagna e il supporto della Fondazione Teatro Comunale e di InFerrara. È organizzato da Comune di Ferrara, Ferrara Tua Spa e da Ferrara Expo Srl. Radio partner dell'evento Radio Bruno; main sponsor il Gruppo Hera; sponsor Forno Bonomi.

Un doveroso ringraziamento va a Questura, Prefettura e a tutte le forze in campo per garantire una grande festa all'insegna della sicurezza, e alle realtà cittadine che hanno voluto sostenere l'appuntamento, diventandone al tempo stesso protagoniste.

- - -

INFORMAZIONI PER LE REDAZIONI PER EVENTO 31 DICEMBRE

- Giornalisti, fotografi e operatori tv si possono richiedere il pass per l'accesso all'area dedicata, in piazza Castello, inviando una mail all'indirizzo: luca.cimarelli@ferraratua.it

- L'organizzazione, con la produzione immagini di Pubbliteam, garantisce la copertura video dell'evento, anche con immagini aeree

- Le redazioni tv che fossero interessate potranno attingere al segnale streaming social

- Gli highlights dello spettacolo saranno diffusi alle redazioni (con link wetransfer) subito dopo la fine dell'incendio del Castello da questa email. A Rai, Mediaset e Sky - e a chiunque ne faccia richiesta (mandando una mail a info@pubbliteam.it) - gli highlights saranno forniti sulle piattaforme dei service

- La diretta streaming sarà visibile anche dai canali social del Comune di Ferrara e di Alan Fabbri sindaco di Ferrara

--

ALTRE FOTO PREPARATIVI E INCENDIO CASTELLO QUIhttps://drive.google.com/drive/folders/1oDLJuIzqUeyXRKJ9WDcBjOwGH7pGTHkR?usp=sharing

- - -

(Ferrara Rinasce - Comune di Ferrara)

Immagini scaricabili: