L'associazione Pant'art'é propone un incontro pubblico divulgativo su "Moneta e impero"

L'associazione Pant'art'é aps ha organizzato per sabato 10 gennaio 2026 alle 17.30 al teatro della Parrocchia di Santa Francesca Romana in via XX settembre n 47 un incontro pubblico dal titolo "Moneta e impero" condotto da Massimo Sandri esperto di geopolitica. Introduce e modera, il presidente di Pant'art'è aps Gioacchino Leonardi

A cosa sono dovute le attuali straordinarie quotazioni dell'oro? Dollari, yuan, sterline. Il rapporto di cambio che regola le valute le rende sostanzialmente uguali. Ma una è "più uguale delle altre" : quella che è espressione dell'economia della potenza dominante. Oggi quella moneta è il dollaro, ma nell'epoca moderna ne contiamo altre cinque.

Lo stato che emette questa valuta gode di un "privilegio esorbitante" (cit. Giscard d'Estaing). che produce vantaggi che nel lungo periodo portano però a un passivo ingestibile della bilancia commerciale e a un'esplosione del debito pubblico. E' qui che solitamente avviene il declino di un impero e l'affermazione di un nuovo paese egemone.

Questo "cambio della guardia" è sempre accompagnato da guerre globali, crisi finanziarie o rivoluzioni economiche. Le attuali turbolenze geopolitiche (guerra in Ucraina) sono l'effetto di un processo di transizione di questo genere?

Le attuali straordinarie quotazioni dell'oro preludono al ritorno ad un'economia legata ad un sottostante tangibile? I Paesi Brics (soprattutto Cina, India e Russia) sono pronti a rilevare il testimone? L'ingresso all'incontro è libero.

Dopo l'incontro, per i partecipanti che volessero unirsi, è previsto un momento conviviale.

(Comunicazione a cura degli organizzatori)

Immagini scaricabili: