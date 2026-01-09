Romina Power a Ferrara lunedì 12 gennaio alle 17.30 presenta "L'abbecedario della mia vita" alla libreria Libraccio

"Pensieri profondamente semplici. L'abbecedario della mia vita" è il titolo del libro di Romina Power edito da Rizzoli, che verrà presentato lunedì 12 gennaio alle 17.30 alla libreria Libraccio Ferrara, Palazzo San Crispino, in piazza Trento Trieste, a Ferrara.

A dialogare con l'autrice sarà la gallerista Maria Livia Brunelli.

LA SCHEDA a cura degli organizzatori - Non è solo l'autoritratto di una persona amatissima dal pubblico, ma anche una pagina di storia del costume italiano: un viaggio nella memoria collettiva di un Paese che, per decenni, ha seguito con affetto la sua vicenda pubblica e privata. Un libro che parla a chi l'ha sempre stimata, ma anche a chi vuole capire il senso profondo di una vita vissuta con grazia, coraggio e autenticità.

Romina Power sceglie una forma non convenzionale e intima per raccontare, per la prima volta in un libro, la propria vita: un lemmario personale, un dizionario dell'anima in cui ogni voce diventa una chiave per esplorare ricordi, emozioni e riflessioni. Attraverso parole scelte con cura, l'autrice ripercorre la sua lunga carriera di cantante, attrice e artista poliedrica, intrecciandola con la dimensione privata di donna, madre e figlia d'arte. Il tono è confidenziale, spirituale, a tratti poetico. Le immagini che accompagnano il testo arricchiscono il racconto di sfumature visive, facendo del libro anche un prezioso album fotografico.

