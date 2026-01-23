"Follow startup" vola a San Francisco: entra nel vivo il progetto che trasforma le idee dei giovani ferraresi in impresa. Tre le startup innovative selezionate per il viaggio formativo

Ferrara, 23 gennaio 2026 - Prosegue il percorso del progetto Follow Startup, iniziativa a sostegno dell'imprenditorialità giovanile promossa con il contributo di ANCI e realizzata dal Comune di Ferrara, dal Comune di Poggio Renatico, da Open Lab e dalla Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna. Il progetto ha l'obiettivo di accompagnare startup ad alto potenziale in un percorso strutturato di crescita, validazione tecnologica e rafforzamento della capacità di attrarre investimenti.

Nell'ambito delle attività previste, sono state selezionate tre startup che, per livello di maturità tecnologica e preparazione all'accesso al mercato e agli investimenti, prenderanno parte a una field visit a San Francisco dal 2 al 6 febbraio. L'esperienza rappresenta un'importante opportunità di confronto con uno degli ecosistemi dell'innovazione più avanzati a livello globale, favorendo connessioni strategiche, apprendimento accelerato e apertura a nuovi mercati.

Le startup selezionate sono:

- Neurally, impegnata nello sviluppo della piattaforma Nebula 2.0, un sistema avanzato basato su agenti di intelligenza artificiale, progettato per operare in contesti regolamentati e integrabile con le principali infrastrutture aziendali;

- Daidalos, realtà specializzata in soluzioni hardware per l'intelligenza artificiale, che sviluppa un acceleratore proprietario in grado di ridurre significativamente consumi energetici, utilizzo di risorse e tempi di addestramento dei modelli;

- Geosolvo, impresa attiva nel campo della robotica e della geomatica avanzata, che ha progettato un sistema autonomo per rilievi infrastrutturali capace di migliorare efficienza, sicurezza e qualità dei dati, già testato con successo in contesti industriali complessi.

Il programma della field visit prevede visite presso attori di rilievo internazionale dell'ecosistema della Bay Area, oltre a momenti di confronto con investitori ed esperti specializzati. Le attività sono orientate alla costruzione di relazioni durature e allo sviluppo di opportunità concrete, con l'obiettivo di generare valore per il territorio del Comune di Ferrara e del Comune di Poggio Renatico.

La visita si articolerà in cinque giornate di attività intensive. La prima giornata sarà dedicata all'allineamento strategico dei team, con sessioni di lavoro focalizzate sulla revisione dei progetti imprenditoriali, sulla definizione della proposta di valore e sull'adattamento delle strategie di sviluppo alle caratteristiche del mercato statunitense. Nei giorni successivi sono previsti approfondimenti sulle strategie di ingresso nel mercato, incontri con venture capital, momenti di dialogo con gruppi di innovazione e tavoli di confronto con imprenditori attivi nel mercato statunitense in settori affini a quelli delle startup coinvolte.

Parallelamente, il progetto Follow Startup si avvia alla conclusione della seconda fase operativa, che ha previsto attività laboratoriali e di prototipazione finalizzate al perfezionamento delle idee imprenditoriali, alla sperimentazione preliminare dei prodotti e allo sviluppo dei progetti.

Il Demo Day finale, durante il quale i team presenteranno i risultati raggiunti e i progetti sviluppati, si terrà il 17 febbraio al Laboratorio Aperto di Ferrara.

L'assessore alle Politiche del lavoro Angela Travagli del Comune di Ferrara sottolinea come "Follow Startup rappresenti uno strumento concreto di politica attiva del lavoro, capace di creare opportunità reali per i giovani e di rafforzare il legame tra innovazione, competenze e occupazione qualificata. Il Comune di Ferrara, sostenendo queste progettualità vuole sempre più rivestire un ruolo attivo per creare le condizioni affinché i giovani possano trasformare competenze e idee in lavoro, accompagnando la nascita di imprese capaci di generare valore economico e opportunità professionali durature per il territorio. In questa prospettiva, il confronto internazionale rappresenta un elemento strategico per rafforzare le competenze e la visione delle startup coinvolte."

Il vicesindaco del Comune di Poggio Renatico, Andrea Bergami, sottolinea "La partecipazione di Poggio Renatico alla missione in Silicon Valley non è solo una straordinaria occasione di confronto internazionale, ma la conferma di un impegno preciso: il nostro territorio è pronto a fare la sua parte nel sostenere l'innovazione. Siamo convinti che lo sviluppo delle startup non dipenda solo dalle grandi città, ma dalla capacità dei territori come il nostro di offrire supporto, visione e infrastrutture. Poggio Renatico si pone come partner attivo e terreno fertile: confidiamo che i ragazzi che andranno a fare questa esperienza potranno tradurre in progetti concreti le loro idee, capaci di radicarsi anche nelle nostre zone, contribuendo alla crescita economica e occupazionale dell'intera area ferrarese.".

Il vice presidente della Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna, Paolo Govoni, sottolinea come "Nei primi nove mesi del 2025 sono nate a Ferrara, 409 imprese costituite da giovani; è su questi atti di coraggio e di intraprendenza che dobbiamo puntare. È fondamentale, per la nostra economia, l'apporto di imprese giovani, capaci di puntare su ricerca e innovazione per creare buona occupazione e dare al territorio maggiore attrattività: a loro va tutto il nostro sostegno. Tra i meriti del progetto - ha concluso Govoni - quello di promuovere competitività e capacità innovativa, favorire la creazione di reti e di partnership, implementare le opportunità di cooperazione internazionale."

"L'esperienza di immersione nell'ecosistema della Silicon Valley fornisce elementi di crescita culturale e tecnica all'avanguardia per chi deve far partire o gestire una startup. La Field visit che organizziamo periodicamente per le startup del nostro ecosistema offre un mix di sessioni verticali tematiche, incontri con testimonial privilegiati e opportunità di networking che provengono dalla nostra importante storia di presenza e interazione con gli attori di quell'ecosistema" dichiara il presidente di Open Lab, Fabio Sgaragli.

