OPERE PUBBLICHE E SPORT - Una risposta alle richieste di tanti giovani appassionati e sport chiave per la rigenerazione urbana dell'area Nuovo skatepark in via Tassoni: 1.250 metri di pista con rampe e percorsi per allenamenti e manifestazioni

Il nuovo skatepark prende forma nel cantiere in fase di realizzazione nell'area delle Corti di Medoro, inserito nell'ambito del progetto di rigenerazione urbana in via Tassoni a Ferrara. Il progetto è stato presentato giovedì 5 febbraio 2026 nella sala dell'Arengo della residenza municipale di Ferrara. I tempi di conclusione dell'opera sono fissati a fine giugno 2026.

All'incontro con i giornalisti sono intervenuti il Vicesindaco con delega a Opere pubbliche e Rigenerazione urbana di Ferrara, l'Assessore allo Sport, il dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale del Comune di Ferrara Fabrizio Magnani, la dirigente del Servizio Sport del Comune di Ferrara Cinzia Graps e il presidente dell'associazione Momama Skate asd di Ferrara Tito Consiglieri.

LA SCHEDA - Si sta finalmente definendo il volto dello skate park al cantiere di via Tassoni. Un'opera a firma dell'Amministrazione Comunale attesissima da parte degli appassionati della tavola a rotelle, e a conclusione di un iter fatto di progettazioni e confronti. Dopo una prima fase che prevedeva la realizzazione in via Caretti, lo scorso anno si è arrivati a considerare la possibilità di inserire la struttura nell'area di rigenerazione urbana a vocazione sportiva ex-Pinqua.

"Da quando sono stato nominato Assessore allo Sport - riferisce il membro della giunta - ho cercato di comprendere le esigenze dei cittadini: il progetto di realizzare il nuovo skate park risponde all'esigenza fortemente espressa da parte di un folto gruppo di giovani appassionati di avere uno spazio per poter svolgere questa disciplina sportiva. E a loro si è voluto così dare una risposta".

"Sarà un bellissimo skate park - è stato spiegato dall'Assessore allo Sport - quello in corso di realizzazione di tipologia street con una lunghezza massima di 80 metri e larghezza fino a 20 metri. Sarà adatto a tutti, dai principianti agli esperti, e risponderà alle caratteristiche di idoneità anche per eventi e gare". I complessivi 1250 metri quadrati di pista - arricchita di rampe e bowl, ma anche rail e ledge per allenarsi ed esibirsi con i trick più divertenti - ammontano ad un importo complessivo di circa 400.000 €. L'impianto avrà inoltre i requisiti tecnici richiesti dal CONI e adatti per l'omologazione secondo la FISR (Federazione Italiana Sport Rotellistici): sarà idoneo quindi sia per l'allenamento che per eventi regionali.

"Lo spazio dedicato allo sport che andiamo a realizzare - ha fatto notare il Vicesindaco con delega a Opere pubbliche e Rigenerazione urbana - porta in sé due significati perché mette insieme lo sport con la rigenerazione urbana di un intero quartiere: da un lato la risposta ad una esigenza effettiva di spazi funzionali, dall'altro la riqualificazione di un'area che da tempo attende una nuova vita, una nuova vivibilità e una vera valorizzazione. Il mio compito, come assessore alla Rigenerazione Urbana, è proprio questo: portare valore aggiunto in ogni zona della città che abbia sofferto degrado e abbandono e farlo attraverso strumenti qualificanti e inclusivi ad alto valore sociale, come in questo caso è lo sport. Ringrazio dunque i giovani che hanno sollecitato alla realizzazione di quest'opera perché è anche grazie a loro che questa parte di Ferrara diventerà più bella e piena di vita. Questo è il significato profondo della collaborazione tra cittadini e amministrazione". Inoltre, conclude Balboni, "come sempre abbiamo lavorato in un'ottica di sostenibilità con una grande attenzione al verde e a tutta la qualità ambientale del progetto di cui la pista è solo un primo tassello e che vedrà la realizzazione di un vero e proprio parco con spazi polifunzionali e impianti per le attività a corpo libero, che presenteremo nel dettaglio più avanti. Tutta la rigenerazione di questi spazi, in ogni caso, sarà completata con materiali e sistemi utili a migliorare la resilienza agli eventi atmosferici estremi".

"Oltre che un impianto potenzialmente capace di ospitare eventi, corsi e manifestazioni - prosegue l'Assessore allo Sport - desidero fortemente che il nuovo skate park sia un luogo di aggregazione per i nostri ragazzi, come solo una comune passione sportiva sa creare ed alimentare. La ricollocazione dello skatepark e la sua realizzazione nella zona di Via Tassoni, ci ha permesso inoltre di dare una risposta anche agli appassionati degli altri sport rotellistici - conclude l'assessore - e di progettare quindi nell'area di Via Caretti un nuovo pattinodromo, per il quale da alcuni giorni sono iniziati i lavori".

Aspetti tecnici. La pista da skate sarà interamente realizzata in cemento gettato in opera al fine di garantire massima durabilità, manutenzione minima e qualità delle superfici.

Lo skatepark rispetta le normative UNI EN 14974:2019 (sicurezza per impianti sportivi a rotelle), e i requisiti per omologazione FISR, idoneo per allenamento e per eventi "Street" regionali, mentre a riguardo delle emissioni sonore, essendo interamente in cemento e parzialmente incassato/contrastato da rilevati in terra, vi sarà una riduzione della dispersione sonora verso le abitazioni limitrofe.

Di fatto quello di via Tassoni sarà un impianto polivalente a completa disposizione dei cittadini, che può essere utilizzabile oltre che per lo skate anche per altri sport (come BMX, pattini e monopattini) di tutte le età e livello di preparazione.

Immagini scaricabili: