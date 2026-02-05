Venerdì 6 febbraio 2026 a Ferrara la presentazione del libro di Sandro Abruzzese "Meridionali si diventa"

Venerdì 6 febbraio 2026 alle 17:30, alla libreria La Pazienza Arti e Libri, in via de' Romei 38 a Ferrara, si terrà la presentazione del libro di Sandro Abruzzese "Meridionali si diventa", edito da Rogas Edizioni (2025).

Assieme all'autore dialogherà la scrittrice Francesca Capossele.

Il libro

Al principio degli anni Novanta, con il collasso della Prima Repubblica e con l'affermazione della Lega Nord e dei suoi slogan, perde d'un tratto interesse, per poi rapidamente eclissarsi dal dibattito pubblico, un tema che aveva fin lì segnato l'intera storia italiana: la questione meridionale. L'autore torna a interrogarsi sulla rappresentazione che i mass media e la letteratura ci hanno via via proposto, e tuttora ci propongono, del Mezzogiorno per ricavarne una chiave con cui rileggere la nostra vicenda nazionale.

L'autore

Sandro Abruzzese (Napoli, 1978) è scrittore e saggista. Insegna Discipline letterarie negli Istituti di istruzione secondaria di II grado. Tra le sue pubblicazioni: Mezzogiorno padano (Manifestolibri, Roma 2015); CasaperCasa (Rubbettino, Soveria Mannelli 2018); Niente da vedere. Cronache dal Polesine e altri spazi sconfinati (Rubbettino, Soveria Mannelli 2022).

