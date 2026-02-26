LABORATORIO - Sabato 28 febbraio 2026 l'incontro si terrà al Centro di Promozione Sociale Acquedotto - Corso Isonzo 42 a Ferrara "Allerta Meteo": il laboratorio della Biblioteca Popolare Giardino cambia sede

Il laboratorio dedicato alla scoperta della meteorologia: inizialmente previsto sabato 28 febbraio 2026 alle ore 16:30 nella sede della Biblioteca Popolare Giardino, cambia sede e si terrà al Centro di Promozione Sociale Acquedotto, in Corso Isonzo 42 a Ferrara.

Nessuna variazione per quanto riguarda il programma e lo spirito dell'iniziativa: stesso orario, stessa energia e stessa voglia di imparare divertendosi. L'obiettivo è offrire a bambini e bambine dai 6 anni in su un'esperienza coinvolgente alla scoperta dei fenomeni atmosferici e delle meraviglie della scienza.

Per l'occasione, il centro di Promozione Sociale Acquedotto si trasforma in una "stazione meteorologica", pronta ad accompagnare i più piccoli in un viaggio tra aria, acqua e fenomeni naturali. Durante il laboratorio, i partecipanti scopriranno in modo semplice ed esperienziale come funziona il tempo atmosferico, osservando più da vicino ciò che accade.

L'attività è pensata per stimolare la curiosità scientifica, aiutando i bambini a comprendere le proprietà dell'aria e dell'acqua, elementi fondamentali per la vita sul nostro pianeta. Si parlerà di pressione atmosferica, di come si misurano pioggia e vento e non mancherà un piccolo approfondimento di chimica per comprendere meglio il significato di H2O.

A curare l'incontro sarà Davide Formenti, laureato in ingegneria elettronica, da anni attivo in una grande realtà dell'automazione industriale, oltre che scrittore e ideatore di progetti di divulgazione scientifica dedicati ai più giovani.

La partecipazione al laboratorio è gratuita, ma è obbligatoria l'iscrizione scrivendo all'indirizzo: info@bibliopopgiadino.it.

