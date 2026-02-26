CASO GRATTACIELO: IL TAR RESPINGE LA RICHIESTA DI SOSPENSIONE ORDINANZA DI INAGIBILITÀ PRESENTATA DA ALCUNI CONDOMINI: "SITUAZIONE DI GRAVE PERICOLO. PROVVEDIMENTO DEL SINDACO MOTIVATO E FONDATO"

Ferrara, 26 febbraio 2026 - Il TAR Emilia-Romagna ha respinto la richiesta di sospensione presentata da alcuni residenti contro l'ordinanza del sindaco di Ferrara, che dichiarava inagibile il complesso condominiale "Grattacielo" di Ferrara (Torri A, B e C) per motivi di pubblica e privata incolumità.

L'ordinanza di inagibilità era stata firmata a seguito di un principio di incendio della torre B e dei successivi sopralluoghi dei Vigili del Fuoco al resto dell'immobile. Questi avevano rilevato una grave fatiscenza strutturale e impiantistica e concreti rischi in caso di incendio, evidenziando che la sicurezza in caso di incendio degli occupanti delle unità abitative presenti nelle Torri A, B e C non risultava garantita.

Alcuni cittadini coinvolti dall'ordinanza sindacale dello scorso 22 gennaio ne avevano chiesto l'annullamento, previa sospensione, al Tribunale amministrativo regionale, presentando ricorso contro il Comune di Ferrara e il Ministero dell'Interno.

Il TAR Emilia-Romagna - Sezione Seconda, con ordinanza odierna, ha ritenuto il provvedimento del sindaco adeguatamente motivato e fondato su un'istruttoria approfondita; ha riconosciuto la sussistenza di "una situazione di grave pericolo che minaccia

concretamente l'incolumità dei cittadini" e ha escluso elementi idonei a contestare le valutazioni tecniche dei Vigili del Fuoco, poi recepite dall'Amministrazione. Ha quindi respinto la richiesta di sospensione cautelare.

A pochi giorni dal deposito del ricorso da parte dei condomini, il TAR aveva già rigettato la richiesta di sospensiva dell'ordinanza (lo scorso 3 febbraio). Ora ha ulteriormente confermato il rigetto, a seguito dell'udienza di oggi.

L'inagibilità, pertanto, resta fino all'adeguamento alle norme antincendio.

