Il Progetto PoSalvaMare ritorna nel Comune di Ferrara: domenica 8 marzo pulizia ambientale sull'Argine Destra Po a Francolino

Il Progetto PoSalvaMare ritorna nel Comune di Ferrara. L'evento è organizzato dai volontari della onlus Plastic Free di Ferrara, con appuntamento domenica 8 marzo 2026 alle 14:00 in golena presso Argine Destra Po a Francolino nell'area ex bilancione salendo da via M.Chiara Nanetti di fronte alla chiesa

Come nel 2025 oltre alla pulizia ambientale in stile Plastic Free, avrà luogo anche una catalogazione dei rifiuti raccolti in una zona circoscritta.

L'iniziativa ha il patrocinio del Comune di Ferrara la Collaborazione di Assistenza Raccolta Differenziata Gruppo Hera.

Si tratta di un progetto per la riduzione e il recupero di Plastic Litter-Rifiuti Plastici nei nostri fiumi, presentato e avviato nel 2025 e che terminerà alla fine del 2026 con previste oltre 60 giornate di raccolta e catalogazione di rifiuti plastici lungo tutto il bacino del Po nelle 4 regioni toccate dal Grande Fiume osservato speciale, insieme al Canal Bianco.

Il progetto è promosso dal MASE - Ministero dell'Ambiente e Sicurezza Energetica e coordinato dall'ADBPO-Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po in qualità di capofila.

Il disegno nel suo insieme prevede non solo raccolte e rendicontazioni dei rifiuti, ma anche ricerca scientifica con monitoraggi satellitari, sistemi di controllo visivo dei rifiuti flottanti, dispositivi di contenimento dei rifiuti e sensibilizzazione nelle scuole.

Tutti possono partecipare alla Pulizia Ambientale in golena tra gli alberi, ma è possibile anche una bella passeggiata ecologica nel sotto argine raccogliendo la plastica depositata dal fiume.

Per aderire serve iscrizione gratuita al Form: https://forms.gle/qmr2Mvyhrfbi5PJS6

Importante portare i guanti personali , stivali o scarpe adatte, le pinze e la maglietta Plastic Free se già si possiede.

Quest'anno collaboreranno anche i volontari di Difesa Ambientale Estense

Tra i partner ufficiali sono coinvolte le associazioni Plastic Free, Legambiente, Enti locali, realtà del territorio e naturalmente i volontari. Le attività comprenderanno numerosi eventi di pulizia, da Torino fino al Delta, insieme a campagne di sensibilizzazione rivolte a oltre 4.000 studenti e più di 200 istituti scolastici.

L'obiettivo non è solo la raccolta dei rifiuti, ma anche la catalogazione e il monitoraggio dei materiali rinvenuti per supportare strategie future volte a contrastare l'inquinamento fluviale.

Il progetto nel suo insieme si avvarrà di tecnologie avanzate per l'analisi e il monitoraggio dei rifiuti, tra cui:

- Smart-cam per il tracciamento dei rifiuti in tempo reale

- Barriere galleggianti per intercettare i materiali flottanti

- Monitoraggi satellitari per mappare i punti critici

Saranno inoltre promosse azioni condivise e linee guida comuni per rafforzare la cultura ambientale nelle comunità locali.

Il progetto PoSalvaMare è finanziato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) in linea con la missione europea per il ripristino di oceani e acque entro il 2030 "Restore our Ocean and Waters by 2030"

Tra i partner coinvolti: Università degli Studi di Padova, Consorzio Est Ticino Villoresi, AIPo, Infrastrutture Venete, Achab e le Riserve UNESCO Biodiversity presenti lungo il fiume, tra cui Collina Po - Aree Protette del Po Piemontese e PoGrande MaB UNESCO.

I territori coinvolti:

- Piemonte: Torino, Casale Monferrato

- Lombardia: Milano, Lodi, Mantova, Casarile, Garbagnate Milanese, Paderno Dugnano, Castelnuovo Bocca d'Adda

- Emilia-Romagna: Piacenza, Monticelli d'Ongina, Ferrara e provincia

- Veneto: Verona, Ficarolo, Legnago, Adria, Porto Tolle, Gaiba, Fratta Polesine

Un impegno collettivo per il futuro dei nostri fiumi. Grazie a tutte le sinergie il Progetto Po SalvaMare punta a migliorare la qualità delle acque e a promuovere pratiche sostenibili, così indispensabili nei territori fluviali e marini.

(Comunicazione a cura di Plastic Free Ferrara)

