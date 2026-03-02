Giovedì 5 marzo 2026, presentazione dell'"Annuario socio-economico ferrarese 2025 - Politiche urbane, spazio, tempo, territorio"

L'Ordine e la Fondazione degli architetti PPC della Provincia di Ferrara, nel secondo appuntamento del ciclo "ARCHI...letture", giovedì 5 marzo 2026, dalle 15:00 alle 18:00, nella sala semicircolare di via G. Marconi 37 a Ferrara presentano il libro "Annuario socio-economico ferrarese 2025 - Politiche urbane, spazio, tempo, territorio" CDS cultura edizione (con iscrizione obbligatoria tramite il portale GCFP con riconoscimento di 3CFP per gli architetti).

Il libro, pensato a giugno 2024, voleva riproporre i temi e gli approfondimenti dell'Annuario del 2005 dal medesimo titolo, un'edizione speciale dell'allora CDS Cooperativa redatto con un gruppo di tecnici, intellettuali e operatori dell' urbanistica, in un clima di collaborazione tra alcune realtà della città che oggi sono in parte superate o scomparse. Un volume di riflessioni, sui temi della progettazione della città e delle sue architetture, degli strumenti di Piano che erano fino ad allora stati predisposti e attuati per regolare le nuove performances che il sistema della via Emilia e dei suoi territori apparentati andavano realizzando.

Passati vent'anni, la realtà ferrarese non ha registrato quella evoluzione, allora auspicata, di affiancamento alle zone più strutturate dell'Emilia, ma addirittura se ne va distaccando, indietreggiando negli indici non solo economici, ma anche sociali e per certi versi civili come emerge dall'Annuario 2024 "Osserva Ferrara".

Partendo da queste considerazioni il CDS ha ritenuto di interesse riproporre ancora pensieri su quei temi, parte dei quali ormai superati, parte invece ancora attualissimi, molti nuovi e da indagare e proporre.

Scheda del libro

ANNUARIO 2025 SOCIO-ECONOMICO FERRARESE. Politiche urbane, spazio, tempo, territorio. Ricerche, analisi, commenti su economia e società in provincia di Ferrara e in Area vasta

Autori vari

CDS cultura edizioni (Stampato Giugno 2025)

abstract:

1 / URBANISTICA a cura di Davide Rubbini

Parte prima. Ferrara, l'urbanistica e il modello emiliano.

Cinquanta anni di urbanistica regionale e ferrarese , riletti anche a confronto con la precedente edizione dell'annuario sui medesimi temi di venti anni fa. Tra il mito della identità metafisica e utopie territoriali; un racconto delle visioni perseguite, dei risultati raggiunti e di quelli mancati, con qualche suggerimento alla pianificazione per questa fase storica.

Parte seconda. Questioni di piano.

La pianificazione urbana e territoriale tra globale e locale: le sfide delle nuove tematiche ecologiche ed ambientali poste alla pratica urbanistica e alle stesse idee di città e territorio, senza dimenticare la perenne "questione abitativa".

Parte terza. Temi di piano per Ferrara.

Alla ricerca di nuovi modelli e idee guida per un nuovo concetto di sviluppo, cercando di non perdere la propria storia.

2 / UMANESIMO URBANISTA a cura di Laura Calafà

Parte prima. Politica in ottica di genere "città" femminile vs città femminista: quali differenze?

Un punto di vista dichiaratamente di parte e provocatorio: dalle problematiche di genere alla ricerca di una nuova idea di universalità inclusiva.

Parte seconda. Politiche ed esperienze: "per una sociologia urbana".

Esperimenti e testimonianze europee, nazionali e locali: pratica sul campo della critica di parte.

Parte terza. Politica e diritti urbani.

Alcune riflessioni sugli assets possibili per la città del futuro.

3 /cosi LONTANI, così VICINI.

Uno sguardo su cosa accade intorno, dal Veneto all'Umbria e nelle Marche, e ai nostri confini più prossimi

4 / ALLA FIN DELLA TENZONE.

Sei testimonianze dalla parte dei cittadini.

FUORISACCO.

Un po' di poesia, in prosa e in versi.

Nell'incontro del 05.03.2026 ci si limiterà a indagare la parte Urbanistica del libro .

Il libro può essere scaricato gratuitamente al seguente link https://drive.google.com/file/d/1eRNMrInj8ypGRvUE-hn3iY1QfDaAJ1WE/view

(Comunicazione a cura dell'Ordine degli Architetti di Ferrara)

