FERRARA EXPO - Presentato in Comune da sindaco Fabbri, presidente Moretti e organizzatori appuntamento del 7 e 8 marzo in Fiera "Ferrara Nerd Expo" torna al quartiere fieristico: la seconda edizione tra fumetti, giochi e grandi ospiti della cultura pop

Dopo il successo del 2025, Ferrara Nerd Expo torna sabato 7 e domenica 8 marzo con un'offerta di contenuti che cresce in quantità e qualità. Ospiti d'onore Giorgio Vanni e Cristina D'Avena - il re e la regina delle sigle animate - oltre alle voci italiane della saga cinematografica di Harry Potter e a Karim Musa, in arte Yotobi, decano di Youtube Italia. Intrattenimento per tutte le età con 100 cabinati arcade originali, aree videogiochi di nuova generazione, cosplay, mattoncini e giochi da tavolo.

Tutto pronto per Ferrara Nerd Expo: dopo una prima edizione che ha visto oltre 12 mila presenze, la kermesse dedicata al mondo del fumetto, del gioco e della cultura pop torna a colorare i padiglioni di Ferrara Expo con un programma ricchissimo di iniziative a tema e una rinnovata proposta espositiva.

Nata dall'esperienza dei creatori di Modena Nerd e Nerd Show Bologna, la manifestazione si sviluppa come un grande evento intergenerazionale, pensato per coinvolgere famiglie, appassionati di lungo corso e semplici curiosi: un itinerario che esplora linguaggi differenti, conciliando intrattenimento, partecipazione attiva e spettacolo dal vivo all'interno di un'unica grande esperienza.

Il mondo del gioco viene esplorato in tutte le sue forme, dall'analogico al digitale, con un occhio di riguardo alle realtà del territorio. Spazio ai giochi da tavolo in area board games, dove le associazioni ferraresi saranno impegnate a presentare ai visitatori i titoli storici e le ultime novità del settore, il tutto rigorosamente in versione giocabile. L'area mattoncini a cura di Brickpatici accoglie le città monumentali realizzate dagli artisti più abili, ma anche i laboratori per mettere alla prova la fantasia e misurarsi in sfide alla costruzione più bella. Sempre a proposito di giochi tradizionali, l'edizione di quest'anno propone la nuova area con i giochi in legno, le animazioni e i passatempi di una volta, di cui una parte dedicata alle trottole, con una delle piste più grandi al mondo.

Tra i punti di forza di Ferrara Nerd, una selezione di oltre 100 cabinati arcade originali con i videogiochi più amati degli anni Ottanta e Novanta, finalmente giocabili senza gettoni, in modalità free to play. Accanto all'area retrogaming trovano spazio le postazioni console di ultima generazione, i rhythm game e i simulatori di guida, che completano un'offerta capace di mettere fianco a fianco genitori e figli, passato e presente dell'intrattenimento elettronico.

A Ferrara Nerd Expo la varietà di contenuti è la caratteristica peculiare dell'offerta espositiva, e così a pochi passi dai videogame e dai loro coloratissimi mondi virtuali si trovano gli artisti del fumetto, oltre 70 autori all'opera dal vivo che incontrano i fan, rivelano i propri segreti nel corso dei workshop e vendono i loro sketches e disegni, ricordo unico e indelebile della kermesse.

Grande novità di questa edizione è la Crossover Plaza, un'area che unisce spettacolo e immaginario pop. Qui il wrestling a tema - con i lottatori vestiti da personaggi di serie TV, cartoni animati e manga - si intreccia con le attività dedicate al cosplay: sfilate, contest, momenti interattivi e iniziative speciali fanno del palco uno spazio scenico in cui i più amati universi di fantasia prendono vita.

Anche quest'anno la Polizia di Stato sarà presente alla Fiera di Ferrara, all'evento Ferrara Nerd EXPO con un proprio stand. Lo spazio espositivo sarà allestito per la presentazione del fumetto della Polizia di Stato "Il Commissario Mascherpa", la graphic novel curata e edita dalla rivista ufficiale Poliziamoderna, sceneggiata da Luca Scornaienchi e disegnata da Daniele Bigliardo, storica matita del fumetto italiano. Mascherpa e la sua squadra operano in un immaginario Commissariato di PS nella località marittima di Diamante, in provincia di Cosenza, combattono la criminalità organizzata e si scontrano inoltre con reati legati al mondo giovanile. Lo spazio espositivo della Polizia di Stato rimarrà attivo per tutta la durata della fiera per promuovere tutti i libri della serie. I proventi delle vendite saranno devoluti al Piano Marco Valerio per il sostegno delle cure per le malattie pediatriche croniche e degenerative dei figli degli appartenenti alla Polizia di Stato.

Sin dal 2025, il cast degli ospiti ha rappresentato una delle maggiori attrattive di Ferrara Nerd Expo, che ritorna quest'anno con un p rogramma ancora più ricco. Sabato 7 marzo salirà sul palco Cristina D'Avena, la voce che ha accompagnato l'infanzia di intere generazioni, per un viaggio all'insegna delle melodie più amate. Sempre sabato sarà protagonista Yotobi, volto celeberrimo del web, atteso per un talk e un meet & greet con il pubblico.

Spazio anche al mondo del doppiaggio con un evento speciale dedicato a Harry Potter, che porterà a Ferrara le voci italiane di Harry (Alessio Puccio), Hermione (Letizia Ciampa) e Draco Malfoy (Flavio Aquilone), per un incontro fatto di aneddoti, retroscena e ricordi legati a una delle saghe più amate di sempre.

Domenica 8 marzo riflettori accesi su Giorgio Vanni, che farà cantare il pubblico sulle note delle sue sigle anime, da Dragon Ball a One Piece, da Pokémon a Naruto. A proposito di doppiaggio e anime, arrivano sul palco due voci iconiche: Renato Novara e Patrizio Prata, rispettivi doppiatori di Rufy e Zoro in One Piece. Esclusiva per l'Italia in chiave nipponica il live del gruppo idol delle Zenbu Kimi no Sei da: un'imperdibile opportunità per ascoltare una band j-pop dal vivo nel nostro paese.

Con un'offerta che unisce fumetti, gioco, musica, spettacolo e partecipazione attiva, Ferrara Nerd Expo si appresta a tornare a Ferrara Expo con una seconda edizione che rafforza il legame con il territorio e si rivolge a un pubblico sempre più ampio e variegato. Un appuntamento che conferma Ferrara come uno dei punti di riferimento regionali per la cultura pop e l'intrattenimento dedicato a tutte le età.

"Nerd Expo è una manifestazione giovane e nuova per Ferrara, giunta quest'anno alla seconda edizione, che l'anno scorso ha raggiunto numeri importanti, con più di 12mila presenze. Quest'anno ci auguriamo che il pubblico possa salire ancora di più, rendendo questa manifestazione un punto di riferimento per gli amanti del mondo "nerd". Ci sarà anche un'ospite d'eccezione, Cristina D'Avena, che con Ferrara ha già un legame importante grazie alla collaborazione con il musicista Andrea Poltronieri e che sono convinto possa richiamare un pubblico ampio di appassionati. Auguro a tutti una due giorni in fiera all'insegna del divertimento e della riscoperta di un universo che racchiude e unisce diverse generazioni", così il sindaco di Ferrara Alan Fabbri alla conferenza di presentazione della manifestazione Nerd Expo.

Andrea Moretti - Presidente di Ferrara Expo - descrive così la manifestazione. "Ferrara Nerd Expo è un evento organizzato direttamente da Ferrara Expo che occupa interamente l'intera superficie di 16.000 metri quadrati del Quartiere Fieristico. Il programma che accoglierà il pubblico di Ferrara Nerd è articolato in numerose attività che potranno intrattenere i visitatori per l'intera giornata. È un evento che si rivolge al pubblico di tutte le età, dai giovanissimi a un pubblico adulto e a coloro che erano ragazzini negli anni 80. Tra gli ospiti si potranno incontrare i personaggi più famosi che ci hanno emozionato in passato e che catturano l'attenzione ai giorni nostri attraverso fumetti, cartoni, film e serie televisive."

Quando: sabato 7 e domenica 8 marzo, dalle ore 10 alle ore 19.

Organizzatore: Ferrara Expo Srl

Dove: Ferrara Expo, Via della Fiera 11, 44124 Ferrara (FE)

