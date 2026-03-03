Inaugurato al Centro Polivalente del Borgo Le Aie a Gualdo di Voghiera l'Orto dell'Inclusione: un progetto di agricoltura sociale per studenti con fragilità

[Nella foto, da sinistra: Massimiliano Urbinati (dirigente scolastico Vergani Navarra), Paolo Lupini (Sindaco di Voghiera), Chiara Scaramagli (assessore alla Pubblica Istruzione e Politiche Giovanili del Comune di Ferrara), Nicola Gherardi Ravalli Modoni (Presidente della Fondazione Navarra), Gabriella Botti (Consigliera Nazionale di Senior L'Età della Saggezza), Stefano Spisani (Presidente regionale dei pensionati di Confagricoltura Emilia Romagna), Monia dalla Libera (Presidente del Consorzio Produttori Aglio di Voghiera DOP), Tina Gaglio (resp. comunicazione e certificazioni agroalimentari della Fondazione Navarra), Stefano Giatti (docente e referente scientifico dell'Istituto Agrario F.lli Navarra)]

Lunedì 2 marzo 2026, presso il centro didattico Alessandro Navarra a Gualdo, è stato inaugurato l'Orto dell'Inclusione, un orto fuori suolo gestito da studenti con disabilità e fragilità. Promosso dalla Fondazione per l'Agricoltura F.lli Navarra in collaborazione con l'Istituto Agrario F.lli Navarra, il progetto favorisce inclusione, autonomia e sviluppo di competenze pratiche e relazionali attraverso attività agricole guidate.

Il progetto si è distinto vincendo uno dei tre premi del bando nazionale "Coltiviamo Agricoltura Sociale 2025", promosso da Confagricoltura, Senior - L'Età della Saggezza e Reale Foundation, con il supporto della Rete delle Fattorie Sociali. La Giuria ha riconosciuto l'elevato impegno educativo e civico dell'iniziativa, che integra didattica, agricoltura e inclusione sociale, interpretando l'inclusione come una responsabilità civica condivisa oltre che valorizzazione delle differenze.

Fondamentale nella realizzazione e presentazione del progetto al concorso è stata la collaborazione tra Tina Gaglio, responsabile comunicazione e delle certificazioni agroalimentari della Fondazione, e Stefano Giatti, docente e referente scientifico dell'Istituto Agrario, che hanno curato ogni fase del percorso.

All'inaugurazione hanno partecipato autorità e rappresentanti istituzionali, tra cui il presidente della Fondazione Navarra, Nicola Gherardi Ravalli Modoni, il sindaco di Voghiera Paolo Lupini, il dirigente scolastico Massimiliano Urbinati, il presidente del Consorzio Produttori Aglio di Voghiera DOP Monia dalla Libera, l'assessore alla Pubblica Istruzione e Politiche Giovanili del Comune di Ferrara Chiara Scaramagli, la Consigliera Nazionale di Senior L'Età della Saggezza Gabriella Botti e il Presidente regionale dei pensionati di Confagricoltura Emilia Romagna Stefano Spisani.

"Questo riconoscimento conferma la sensibilità della Fondazione e dell'Istituto Agrario verso il benessere e la crescita degli studenti, soprattutto di quelli con maggiori necessità di supporto", hanno dichiarato i rappresentanti delle istituzioni. "L'impegno congiunto si traduce in azioni concrete per l'inclusione, la valorizzazione delle persone e la promozione delle pari opportunità, offrendo percorsi educativi adeguati e sostegno alle famiglie."

Un aspetto distintivo del progetto è la valorizzazione dei prodotti agricoli, che saranno commercializzati presso il Borgo Le Aie a Voghiera, creando un modello di economia circolare e solidale replicabile nel tempo. Il progetto "L'Orto dell'Inclusione - Coltivare competenze e relazioni per una comunità solidale" conferma la Fondazione per l'Agricoltura F.lli Navarra come punto di riferimento nell'innovazione sociale, nell'inclusione e nella sostenibilità attraverso l'agricoltura, generando un impatto positivo sui territori e rafforzando la coesione della comunità.

(Comunicazione a cura di Tina Gaglio, referente comunicazione della Fondazione per l'Agricoltura F.lli Navarra)

Immagini scaricabili: