FORUM "DONNE - SINERGIE PER IL FUTURO": A MILANO IL "MODELLO FERRARA" AL CENTRO DEL CONFRONTO SULLA NUOVA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Ferrara, 16 marzo 2026 - Ferrara è stata tra le esperienze istituzionali protagoniste del forum nazionale "Donne - Sinergie per il Futuro", promosso dagli Stati Generali delle Donne e svoltosi a Milano sabato 14 marzo, occasione di confronto sulle strategie per il rinnovamento della Pubblica Amministrazione e sul ruolo delle politiche del lavoro e delle pari opportunità nello sviluppo dei territori.

Il forum ha visto la partecipazione del Ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo e del Capo Dipartimento della Funzione Pubblica Paolo Vicchiarello, che hanno evidenziato come la riforma della Pubblica Amministrazione debba partire da una parola chiave: visione. La sfida è rendere la PA più attrattiva per i giovani talenti e capace di affrontare il cambio generazionale attraverso digitalizzazione, semplificazione e nuovi modelli organizzativi.

All'incontro ha partecipato l'assessore del Comune di Ferrara Angela Travagli, con deleghe al Personale, alle Pari Opportunità e alle Politiche del Lavoro, invitata a portare l'esperienza del "modello Ferrara" come caso di innovazione amministrativa e di integrazione tra politiche pubbliche. Nel suo intervento, l'assessore Travagli ha illustrato il percorso avviato dall'Amministrazione ferrarese per accompagnare il rinnovamento della macchina amministrativa, a partire da una nuova impostazione del ricambio generazionale nella Pubblica Amministrazione.

«Il "modello Ferrara" - ha spiegato Travagli - parte dall'idea che innovare la Pubblica Amministrazione significhi investire sulle persone e sulle competenze. Per questo abbiamo introdotto strumenti come i contratti di formazione e lavoro, che consentono l'ingresso di giovani all'interno della PA e permettono di costruire un percorso di crescita professionale basato su competenze, digitalizzazione, semplificazione dei processi e formazione continua».

Accanto al tema del personale, l'assessore ha evidenziato anche il nuovo approccio dell'amministrazione ferrarese alle politiche del lavoro, sviluppato attraverso la definizione dell'ormai prossimo Protocollo delle politiche del lavoro, uno strumento di governance territoriale che mette in rete istituzioni, imprese e soggetti sociali con l'obiettivo di sostenere lo sviluppo economico e l'occupazione. In questo quadro si inserisce anche la nascita del nuovo Servizio Politiche del Lavoro e Pari Opportunità, che rappresenta un modello organizzativo innovativo capace di integrare due ambiti spesso trattati separatamente.

«Abbiamo scelto di inserire le pari opportunità all'interno del settore dello sviluppo economico all'interno della struttura organizzativa dell'Ente - ha sottolineato Travagli - perché un'economia moderna non può prescindere dalla trasversalità di politiche di parità. Superare il gender gap significa passare dal dibattito alle azioni concrete, valorizzando il talento femminile come fattore di crescita, innovazione e rigenerazione territoriale».

Un ringraziamento particolare è stato rivolto a Isa Maggi, coordinatrice e fondatrice degli Stati Generali delle Donne, per l'invito e per il lavoro di costruzione di reti e diffusione di buone pratiche.

(Ferrara Rinasce)

Immagini scaricabili: