SUCCESSO PER BATTITI LIVE SPRING: FERRARA AL CENTRO DELLA SCENA NAZIONALE. SINDACO: “GRANDE VETRINA CHE HA UNITO SPETTACOLO, VALORIZZAZIONE E RILANCIO DEL TERRITORIO"

SUCCESSO PER BATTITI LIVE SPRING: FERRARA AL CENTRO DELLA SCENA NAZIONALE. LO SHOW PROSSIMAMENTE IN ONDA SU CANALE 5.

SINDACO: "GRANDE VETRINA, CHE HA UNITO SPETTACOLO, VALORIZZAZIONE E RILANCIO DEL TERRITORIO. GRAZIE A TUTTE LE PROFESSIONALITÀ COINVOLTE"

Ferrara, 24 marzo 2026 - La prima edizione di TIM Battiti Live Spring, che ha scelto Ferrara quale sede d'elezione, ha segnato il debutto del nuovo format primaverile di Mediaset, trasformando Piazza Trento e Trieste in un grande palcoscenico a cielo aperto.

La tre giorni, andata in scena da venerdì 20 a domenica 22 marzo, ha portato nel cuore del centro storico un evento dal grande richiamo di pubblico, capace di coniugare spettacolo dal vivo, produzione televisiva e valorizzazione e promozione del territorio. Per tutte e tre le serate la piazza del Listone si è gremita di persone di tutte le età, provenienti da più parti d'Italia e non solo, per assistere all'evento che ha portato a Ferrara i big della musica italiana.

«Il successo della manifestazione conferma la validità della scelta di rendere Ferrara capitale dei grandi eventi, valorizzando il connubio tra piazze Unesco e spettacoli di qualità. Si tratta di un grande risultato per tutta la città, condiviso anche dal presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele De Pascale. Promuovere e valorizzare la bellezza ineguagliabile del nostro centro storico e rendere la città sempre più viva e attrattiva è fondamentale per Ferrara. Questo genera ricadute importanti, sia in termini di visibilità mediatica sia di ritorno per il territorio. Ringrazio Mediaset per aver creduto in noi, le realtà locali coinvolte nel progetto, i tanti cittadini che hanno preso parte all'evento e tutti gli artisti che hanno partecipato in questi giorni, esprimendo parole di apprezzamento per Ferrara e per la sua meravigliosa piazza», così il sindaco Alan Fabbri.

L'EVENTO IN NUMERI - L'evento, infatti, ha avuto un impatto significativo anche dal punto di vista organizzativo e occupazionale, coinvolgendo oltre 300 addetti tra tecnici, allestitori e personale di produzione, affiancati da 70 operatori della sicurezza e 30 facchini. Il cast artistico, composto da oltre 50 artisti, ha dato vita insieme al corpo di ballo a più di 300 performance complessive nel corso delle tre serate.

Sul territorio, la produzione ha generato circa 1.800 pernottamenti e oltre 2.800 pasti nelle attività commerciali di Ferrara, attivando una rete di collaborazioni con realtà locali per la progettazione e gestione, team creativi per foto e video, servizi di trucco e parrucco e catering ferraresi, oltre al supporto della Fondazione Teatro Comunale di Ferrara e degli uffici comunali coinvolti nell'organizzazione.

Particolare attenzione è stata riservata agli aspetti di sicurezza e gestione del pubblico: l'accesso gratuito, fino al raggiungimento della capienza, è stato regolato da un unico varco con controlli su borse e zaini. Una cinquantina tra disabili e accompagnatori sono stati accolti nell'area riservata, grazie alla collaborazione operativa di Unitalsi. Impegnati sul campo anche la Croce Rossa Italiana.

GLI ARTISTI SUL PALCO - Sul piano musicale, la tre giorni di registrazioni ha visto alternarsi sul palco un ampio e variegato cast di artisti della scena italiana contemporanea, tra cui Annalisa, Emma Marrone, Geolier, Noemi, Tommaso Paradiso, Sal Da Vinci, Alfa, J-Ax, Ditonellapiaga, The Kolors, Elettra Lamborghini, Fedez, Marco Masini, Malika Ayane, Rocco Hunt e Serena Brancale, insieme a numerosi altri protagonisti come 13Pietro, AKA 7even, Baby K, Bianca Atzei, Bresh, Clara, Dargen D'Amico, Ermal Meta, Fabio Rovazzi, Francesco Renga, Fred De Palma, Gemelli Diversi, Levante, Luchè, Mara Sattei, Mr. Rain, Nayt, Raf, Rkomi e molti altri, offrendo un cartellone ampio e trasversale capace di intercettare pubblici diversi.

L'evento, sarà prossimamente trasmesso in prima serata su Canale 5 ed è stato condotto da Michelle Hunziker con la partecipazione di Alvin. L'iniziativa è stata inserita anche nelle celebrazioni per i 50 anni di Radio 105. A partire dai giorni precedenti l'evento, Ferrara è stata inoltre animata dalle dirette radiofoniche di "105 Music & Cars", trasmesse dal truck ufficiale dell'emittente con gli speaker Fabiola e Dario, in onda ogni pomeriggio, contribuendo a creare un clima di attesa e coinvolgimento diffuso in città. Durante la manifestazione sono stati inoltre distribuiti gadget firmati TIM, partner dell'iniziativa.

IL PALCO E L'ALLESTIMENTO - Tra gli elementi distintivi della manifestazione, anche la struttura tecnica. Il palco, realizzato con sistema Layher, è una struttura modulare progettata per sostenere una scenografia ad alto impatto visivo. L'allestimento ha previsto l'utilizzo di circa 400 metri quadrati di superfici LED e oltre 600 proiettori luce distribuiti tra palco e le due fly towers front of house, contribuendo a creare uno show tecnologicamente avanzato e di grande suggestione. La produzione televisiva è stata affidata a una regia mobile OB Van 4K che ha coordinato 14 telecamere, tra cui cinque camere speciali e due droni, supportata da team dedicati alla fotografia, al mix musicale e ai contenuti videografici, tutti presenti in loco. L'intero sistema è stato alimentato da gruppi di continuità elettrica e da reti di trasferimento dati indipendenti, per una migliore affidabilità.

ASPETTANDO SUPERKARAOKE: 26 E 27 MARZO SEMPRE A FERRARA - Ferrara sarà ancora al centro dei grandi eventi televisivi della primavera Mediaset. Dopo il successo di Tim Battiti Live Spring, si entra ora nel vivo con un nuovo attesissimo appuntamento: SuperKaraoke, in programma il 26 e 27 marzo, sempre in piazza Trento e Trieste. Tra gli artisti annunciati: Noemi, Albano, Raf, Ivana Spagna, Anna Tatangelo, Francesco Renga, Sal Da Vinci e Serena Brancale. Conduce Michelle Hunziker. Ingresso gratuito fino a esaurimento della capienza.

(Ferrara Rinasce)

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