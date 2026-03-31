SCOMPARSA FOTOGRAFO PAOLO ZAPPATERRA, IL RICORDO DELL’ASSESSORE GULINELLI: “GUIDA CAPACE DI INDICARE NUOVE PROSPETTIVE”

Ferrara, 31 marzo 2026 - L'assessore alla Cultura, Marco Gulinelli, esprime cordoglio a nome dell'Amministrazione comunale di Ferrara per la scomparsa del fotoreporter ferrarese Paolo Zappaterra.

"Quando viene a mancare un grande fotografo, che è stato anche un insegnante di vita, non perdiamo solo una persona: viene a mancare anche una parte di noi, almeno per me è così. Attraverso il suo obiettivo e il suo modo di essere schivo, controverso e controcorrente, ma sempre presente, ci ha insegnato a vedere oltre, a scoprire la bellezza nei dettagli, a cambiare prospettiva anche nella vita di tutti i giorni. Paolo Zappaterra non scattava solo immagini, ma era un suggeritore silenzioso di emozioni e significati. E chissà perché ma sento di associarlo ad un altro grande che non era solo un pittore, e parlo di Marco Jannotta. Paolo Zappaterra è stato proprio questo: una guida capace di indicare nuove prospettive, senza mai imporle, lasciando che fossero gli occhi e il cuore a imparare e a parlare con la vita. Ferrara gli deve molto", sono le parole dell'assessore comunale Marco Gulinelli.

In allegato alcune foto di Paolo Zappaterra, che il fotografo Andrea Forlani ha scattato di recente. Si prega in caso di utilizzo di citare il credito.

(Comunicazione a cura di Ferrara Rinasce)

Immagini scaricabili: