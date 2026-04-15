FERRARA EXPO AL CENTRO DEL CONFRONTO SULLA FORMAZIONE AMBIENTALE: MORETTI INTERVIENE A PALAZZO CHIGI

Il presidente di Ferrara Expo tra i protagonisti della presentazione del nuovo Master di II livello promosso nell'ambito del Centro Alti Studi per la Difesa. Un percorso che parla anche ai territori e alle filiere della rigenerazione, della sostenibilità e delle bonifiche.

Roma, 14 aprile 2026 - C'è anche l'esperienza di Ferrara Expo, da anni impegnata nella costruzione di luoghi di confronto e progettazione sui grandi temi della transizione ecologica, al centro della presentazione del Master di II livello in "Transizione ecologica e rigenerazione ambientale per comunità sostenibili", svoltasi oggi presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. All'appuntamento ha preso parte Andrea Moretti, Presidente dell'ente fieristico ferrarese, intervenuto nell'ambito di una mattinata che ha riunito istituzioni, università e rappresentanti del mondo tecnico-operativo attorno a un nuovo percorso di alta formazione pensato per affrontare in modo integrato le sfide legate ai territori, alle bonifiche e alla sostenibilità ambientale.

La presenza di Moretti ha dato particolare rilievo al contributo che il sistema fieristico e congressuale può offrire non solo come spazio espositivo, ma come piattaforma capace di mettere in relazione competenze, filiere, istituzioni e progettualità. Una vocazione che Ferrara Expo porta avanti da anni anche sui temi della rigenerazione ambientale e dello sviluppo sostenibile, e che nel Mezzogiorno trova un punto di contatto concreto nell'esperienza del Taranto Eco Forum, realizzato proprio da Ferrara Expo ed Eurota in co-branding con la Regione Puglia e con la partecipazione del Comune di Taranto.

"Per Ferrara Expo essere parte di questo percorso significa confermare una vocazione precisa: creare contesti in cui istituzioni, università, mondo tecnico e sistema produttivo possano incontrarsi per trasformare il confronto in visione operativa. È questo il senso più profondo del nostro impegno sui temi ambientali e della rigenerazione: contribuire a costruire competenze, relazioni e strumenti utili per accompagnare processi sempre più complessi. Sostenere un Master come questo significa investire su professionalità che saranno decisive per il futuro del Paese e per la qualità delle trasformazioni che interesseranno i territori", ha dichiarato Andrea Moretti, Presidente di Ferrara Expo.

Il Master, promosso nell'ambito dei nuovi e più importanti percorsi formativi del Centro Alti Studi per la Difesa e del Ce.FLI, nasce con l'obiettivo di formare professionalità capaci di governare la complessità delle trasformazioni ambientali, mettendo in relazione sapere scientifico, pianificazione, strumenti operativi e capacità di intervento. Il percorso affronta in particolare i temi della gestione dei siti inquinati, del ciclo dei rifiuti, della bonifica ambientale e della sostenibilità applicata alle strutture e ai territori.

Alla presentazione sono intervenuti, tra gli altri, il Ministro della Difesa Guido Crosetto, il Ministro dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, il Presidente del Centro Alti Studi per la Difesa Stefano Mannino, la Presidente ISPRA Alessandra Gallone, Aldo Papotto, Silvia Paparella e i rappresentanti delle sei università coinvolte nel percorso formativo.

(Ferrara Rinasce)

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