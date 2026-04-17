Teatro-Carcere: il 7 maggio al Teatro Comunale uno spettacolo degli attori-detenuti della Casa Circondariale di Ferrara

Il 7 maggio 2026 alle 20:00 al Teatro Comunale di Ferrara, C.A.R.P.A. aps presenta al

pubblico "WHERE HAVE ALL THE FLOWERS GONE?", ultima creazione del regista Marco Luciano insieme agli attori-detenuti della Casa Circondariale Costantino Satta di Ferrara.

Esito del Laboratorio Permanente di Creazione Teatrale in Carcere che l'associazione conduce in collaborazione con la Direzione e l'Area Pedagogica del Carcere e del Coordinamento Regionale Teatro Carcere Emilia Romagna, realizzato con il contributo dell'Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Ferrara e del Ministero della Giustizia, "WHERE HAVE ALL THE FLOWERS GONE?", con drammaturgia e regia di Marco Luciano in collaborazione con Veronica Ragusa e Andrea Zerbini, il disegno luci affidato al maestro Franco Campioni e la supervisione musicale di Giulio Belletti e Stefano Galassi, è finalmente arrivato a maturazione, coinvolgendo un totale di 25 detenuti, alcuni come attori, altri come tecnici delle luci e del suono, altri ancora come scenografi e musicisti.

La messa in scena nasce da un lavoro collettivo di creazione attraverso immagini, azioni e canto, ispirato a "L'intelligenza dei fiori" di M. Maeterlinck, saggio di botanica con un taglio fortemente poetico scritto dal drammaturgo belga alla fine dell' 800.

Il tema centrale è la capacità dei fiori di crescere anche nelle condizioni più avverse, offrendo un'immagine di resistenza silenziosa e stimolandoci a ripensare il rapporto tra fragilità e forza: "Il fiore dona all'uomo un prestigioso esempio di insubordinazione, coraggio, perseveranza, ingegnosità... Se per sollevarci dalle varie necessità che ci opprimono, il dolore, la vecchiaia, la morte, impiegassimo la metà dell'energia di cui da prova un qualsiasi fiorellino, potremmo ben credere che la nostra sorte sarebbe molto diversa da quella che effettivamente è."

Corpi e voci provenienti da diversi angoli del mondo portano la stessa domanda: dove sono finiti i fiori? Attorno a questo quesito si sviluppa un viaggio teatrale che mostra come, persino nei luoghi più chiusi, negli angoli più bui della nostra società, nei momenti più avversi, nel bel mezzo di guerre e crisi globali, l'umanità coltivi sempre il desiderio di sbocciare.

I biglietti sono in vendita a partire da sabato 18 aprile, rivolgendosi direttamente alla biglietteria del Teatro Comunale, on line sul sito www.teatrocomunaleferrara.it oppure con prenotazione telefonica al numero 0532-218313.

Il Laboratorio Permanente di Creazione Teatrale in Carcere coinvolge stabilmente due gruppi: un primo gruppo formato da circa venti detenuti di diverse nazionalità, impegnati in ruoli attoriali, musicali e tecnici; un secondo gruppo, composto da 15 detenuti della sezione Z in regime di detenzione protetta (familiari dei collaboratori di giustizia), che hanno realizzato le scenografie e registrato alcune delle voci fuori campo: questi ultimi nell'autunno del 2025 hanno realizzato un podcast in tre puntate dal titolo "SE NON SONO GIGLI..." con testi elaborati nel Corso di Primo Livello Secondo Periodo del CPIA di Ferrara guidati nella composizione da Irene Fioresi. Il Podcast è stato presentato sulle pagine social di C.A.R.P.A. aps e sulle principali piattaforme d'ascolto. La drammaturgia del podcast è curata da Marco Luciano mentre la direzione e la composizione delle musiche originali è di Stefano Galassi.

Si ringrazia la Direzione, il Comandante, le educatrici dell'Area Pedagogica, gli agenti della Polizia Penitenziaria e il personale tutto della Casa Circondariale C. Satta di Ferrara che sostengono con grande impegno e vicinanza l'attività teatrale che svolgiamo all'interno e all'esterno dell'Istituto.

DATE E PRENOTAZIONI:

7 Maggio 2026, h 20:00

Prenotazioni: biglietteria@teatrocomunaleferrara.it

Informazioni: carpa.aps@gmail.com

Biglietto intero : 15

€Ridotto (under 35, senior, abbonati Teatro Comunale di Ferrara) : 10 €

Podcast "Se non son Gigli..." disponibile ai link:

- YouTube: https://www.youtube.com/playlist...

- Spotify: https://open.spotify.com/show/39zX72BIRUecViMGlc4CdH

- SoundCloud: https://on.soundcloud.com/MNIkNHDZupscYi0Ll1

- Spreaker: https://www.spreaker.com/podcast/se-non-son-gigli--6831730

CREDITI:

Regia e drammaturgia di Marco Luciano

Con la collaborazione di Veronica Ragusa e Andrea Zerbini

Supervisione musicale di Giulio Belletti e Stefano Galassi

Disegno Luci di Franco Campioni

Scenografie a cura dei Detenuti-Artisti della Sez. Z della Casa Circondariale Costantino Satta

In scena: gli attori detenuti della Casa Circondariale "C. Satta" di Ferrara.

(Comunicazione a cura di Carpa aps)

Immagini scaricabili: