TIM BATTITI LIVE SPRING PROGRAMMA PIÙ VISTO IN ITALIA: SUCCESSO PER LA PRIMA PUNTATA TRASMESSA DA FERRARA. 19,5% DI AUDIENCE E 2 MILIONI E 250 MILA TELESPETTATORI

SINDACO: "FELICI DEL SUCCESSO, MANIFESTAZIONE CHE STA DANDO GRANDE VISIBILITÀ ALLA NOSTRA CITTÀ"

Ferrara, 30 aprile 2026 - TIM Battiti Live Spring: la prima puntata girata a Ferrara è il programma più visto in prima serata.

La prima puntata della manifestazione, andata in onda ieri sera mercoledì 29 aprile su Canale 5, ha conquistato 2.247.000 telespettatori con il 19,5% di share, risultando il programma più visto della prima serata televisiva. I dati Auditel premiano il nuovo programma di Canale 5, che ha superato la concorrenza in prima serata (Chi l'ha visto? su Rai3 chiude con un 10% di share e 1.417.000 spettatori, e Siamo Danza su Rai 1 al terzo posto con 9,3% e 1.308.000 spettatori

Lo show musicale, condotto da Michelle Hunziker con la partecipazione di Alvin, è stato interamente registrato in Piazza Trento e Trieste a Ferrara, che per l'occasione si è trasformata in un grande palcoscenico a cielo aperto.

«Un successo enorme, confermato anche dallo share registrato, che premia il lavoro svolto in questi mesi e la collaborazione avviata con Mediaset. Ferrara ha raggiunto tutta l'Italia con la sua bellezza e la sua energia, grazie a un progetto culturale e di spettacolo che ha portato la nostra città in prima serata su Canale 5. Un orgoglio per Ferrara. Tutto ciò conferma la bontà della scelta di proporsi come capitale dei grandi eventi, valorizzando il connubio tra piazze Unesco e spettacoli di qualità», ha commentato il sindaco Alan Fabbri.

Per la prima volta nella sua storia, Battiti Live ha infatti lasciato la Puglia per approdare nel cuore della città estense con una speciale edizione primaverile in tre puntate.

Dalla suggestiva piazza di Ferrara, scelta come sede d'elezione per il debutto del nuovo format primaverile di Mediaset, nel corso della prima puntata di ieri sera sono saliti sul palco: Tommaso Paradiso, Annalisa, Sal Da Vinci, Emma, Rkomi, Geolier, Fedez e Masini, Sayf, Ditonellapiaga, Serena Brancale, Levante, Delia, Ernia, Luchè, Francesco Renga, Noemi, Cioffi, Fabio Rovazzi, Lda e Aka7even, Bresh, Tredici Pietro e Mara Sattei.

Le prossime due puntate, anch'esse registrate a Ferrara, andranno in onda su Canale 5 nelle serate di mercoledì 6 e 13 maggio. Saranno molti altri gli artisti a salire sul palco del programma musicale di Canale 5: Alfa, Baby K, Bianca Atzei, Clara, Dargen D'Amico, Eddie Brock, Elettra Lamborghini, Enrico Nigiotti, Ermal Meta, Fred De Palma, Gemelli Diversi, J-Ax, Malika, Meek, Michele Bravi, Mr. Rain, Nayt, Nicolò Filippucci, Petit, Raf, Rocco Hunt, Samurai Jay, Sarah Toscano, The Kolors, Tropico, Welo.

ALTRE FOTO PRIMA PUNTATA TIM BATTITI LIVE DA FERRARA

(Ferrara Rinasce - Comune di Ferrara)

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