Il 6 maggio 2026 nasce in Italia "La Giornata nazionale della Tutela Volontaria"

Il 6 maggio 2026 si celebra per la prima volta in Italia la Giornata nazionale della Tutela Volontaria, dedicata ai cittadini e alle cittadine che affiancano i minori stranieri non accompagnati nel loro percorso di crescita e autonomia.

La data non è casuale: il 6 maggio 2017 è entrata in vigore la Legge 47/2017 (nota come Legge Zampa), che ha introdotto nel nostro ordinamento la figura del tutore volontario, riconoscendo il ruolo attivo della società civile nella protezione dei minori arrivati soli in Italia.

A nove anni da quella svolta normativa, la Giornata nasce su iniziativa di Tutori in Rete per riconoscere e rendere visibile un impegno diffuso ma ancora poco conosciuto, e per rilanciare una richiesta chiara: garantire un tutore volontario a ogni minore straniero non accompagnato.

Una figura chiave per i percorsi di autonomia

Il tutore volontario è un cittadino formato e nominato dal Tribunale per i minorenni per rappresentare legalmente il minore. Ma il suo ruolo va oltre la dimensione giuridica: accompagna il ragazzo o la ragazza nel rapporto con scuola, servizi e istituzioni, sostenendo concretamente il percorso di crescita, inclusione e autonomia.

Un impegno diffuso in tutta Italia

In occasione della Giornata, Tutori in Rete - la rete nazionale che riunisce 20 associazioni e gruppi informali di tutrici e tutori volontari attivi su tutto il territorio - racconta, attraverso volti, luoghi e parole provenienti da tutta Italia, l'impegno di tante persone.

Dalle esperienze raccolte emerge con chiarezza l'impatto della tutela volontaria: la presenza di un tutore contribuisce a rendere più efficaci i percorsi educativi, facilita l'accesso ai diritti e sostiene il passaggio alla maggiore età, uno dei momenti più delicati per i minori soli.

Oggi Tutori in Rete rappresenta una comunità diffusa che attraversa l'Italia, dal Trentino-Alto Adige alla Sicilia, mettendo in connessione competenze, esperienze e storie di tutela.

La Giornata del 6 maggio è anche l'occasione per dare visibilità a questa rete e alle persone che la rendono viva, valorizzando il contributo di centinaia di tutori e tutrici volontarie.

Un impegno che riguarda tutti

La Giornata nazionale della tutela volontaria vuole essere non solo un momento di riconoscimento, ma anche un invito: far conoscere questa esperienza di cittadinanza attiva e rafforzare un sistema in cui nessun minore debba affrontare da solo il proprio percorso.

Perché dietro ogni tutela c'è una storia concreta fatta di fiducia, presenza e opportunità. E perché una società più giusta si costruisce anche così: non lasciando soli i più vulnerabili

Chi è Tutori in Rete

Tutori in Rete è la Rete nazionale delle associazioni e dei gruppi informali di tutori volontari per minori stranieri non accompagnati (MSNA). Promuove la tutela volontaria come forma concreta di cittadinanza attiva, sostenendo le associazioni locali e i gruppi informali, e costruendo una voce collettiva nel dialogo con le istituzioni.

Le associazioni e i gruppi aderenti: Ass. Officina 47 - L'Aquila, Ass. Lucana Tutori Volontari di MSNA, Ass. Tutori Volontari MSNA della Calabria, Tutori nel Tempo Odv - Ferrara, Ass. Tutori Volontari MSNA Emilia Romagna aps, Famiglie accoglienti- Bologna, Ass. Tutori Volontari Friuli Venezia Giulia odv, Tueri-Tusei dei tutori volontari del Lazio gruppo informale, Tutori riuniti Liguria odv, Tutori Lombardia per Msna odv, Insieme nel viaggio odv, Tutrici e tutori volontari di MSNA Piemonte e Val d'Aosta Odv, Associazione Tutori MSNA Puglia OdV, Ass. tutrici e tutori per MSNA della Sardegna odv, Ass. AccoglieRete ONLUS, Ass. Tutrici e Tutori Volontari MSNA Messina aps, Ass. Tutori Volontari di MSNA - Toscana odv, Tutori MSNA Trento gruppo informale, Tutori volontari di MSNA dell'Umbria gruppo informale, Ass. Tutrici e tutori minori Veneto.

Tutori in Rete partecipa all'iniziativa "Never Alone, per un domani possibile", promossa da Compagnia di San Paolo, Fondazione Cariplo, Fondazione CON IL SUD, Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Fondazione Monte dei Paschi di Siena e Fondazione Peppino Vismara. L'intervento "Tutori In Rete" avviene in collaborazione con Oxfam Italia Intercultura, Codici Ricerca e Intervento, On! Impresa Sociale e un gruppo di esperti in supporto etnopsicologico e transculturale.

È inoltre coinvolta nella nuova edizione del progetto di monitoraggio della tutela volontaria, promosso dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza nell'ambito dei compiti previsti dalla Legge 47/2017 (Progetto dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza (Agia)"Monitoraggio della tutela volontaria e promozione dell'accoglienza famigliare dei MSNA", finanziato dal Fondo europeo asilo migrazione e integrazione (FAMI) 2021-2027_PROG.1038), fungendo da raccordo tra le associazioni e i gruppi informali di tutori volontari e le Unità Operative Locali che operano nell'ambito del progetto.

Tutori in Rete è membro di European Guardianship Network (in sigla EGN - www.egnetwork.eu), rete europea di autorità e agenzie di tutela, autorità (locali) e organizzazioni internazionali e non governative che mira a promuovere la tutela e migliorare i servizi di tutela per i minori non accompagnati e separati negli Stati membri dell'UE attraverso lo scambio di buone pratiche, competenze e altre informazioni pertinenti e la condivisione di idee e cooperazione su sfide comuni e lavoro transfrontaliero, di cui fanno parte per l'Italia anche Save the Children, L'Autorità Garante Infanzia e Adolescenza e Defence for Children.

(Comunicato a cura di Tutori nel tempo Ferrara)