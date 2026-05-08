SPETTACOLI VIAGGIANTI, ASSESSORE TRAVAGLI : "FIERA DI SAN GIORGIO 2026 GRANDE PARTECIPAZIONE E SUCCESSO PER IL LUNA PARK E IL MERCATO AMBULANTE". GIÀ PROGRAMMATO SOPRALLUOGO PER RIPRISTINO DELL'AREA

Ferrara, 8 maggio 2026 - Si è conclusa con grande soddisfazione l'edizione 2026 della Fiera di San Giorgio, che ha visto una significativa partecipazione di pubblico sia per il Luna Park, attivo dal 5 aprile al 3 maggio, sia per la fiera mercato nei giorni dedicati al Santo Patrono.

"Quest'anno l'evento ha rappresentato una vera e propria sperimentazione di area per le attrazioni del Luna Park, che si è rivelata una scelta vincente. Il Luna Park ha infatti attirato un numero elevato di famiglie, riportando una presenza dei bambini che da tempo non si registrava. Le attrazioni dedicate alle famiglie sono state tra le più apprezzate, ma si è raggiunta anche una forte partecipazione da parte dei giovani, che hanno gradito in particolare l'accessibilità e la fruibilità degli spazi", ha sottolineato l'assessore con delega agli spettacoli viaggianti, Angela Travagli.

Di grande rilievo è stato l'evento dedicato alle persone con disabilità, che ha coinvolto oltre 100 partecipanti, confermando l'impegno verso un intrattenimento inclusivo e accessibile a tutti.

Numerose e apprezzate anche le iniziative promosse dagli operatori dello spettacolo viaggiante: le giornate a tema dedicate ai dinosauri, ai Pokémon e a Lilo & Stitch hanno portato vivacità, allegria e momenti di spensieratezza, soprattutto per i più piccoli. Parallelamente, gli operatori ambulanti del settore food & beverage hanno lavorato intensamente, contribuendo a creare un ambiente accogliente e sereno, ideale per trascorrere momenti in compagnia.

"Lo spettacolo viaggiante - continua l'assessore Travagli - si conferma ancora una volta capace di offrire occasioni di gioia e socialità e di regalare momenti di spensieratezza.

Dal confronto diretto con gli operatori è emerso un alto grado di soddisfazione per questa edizione, che ha richiesto un impegno significativo sia da parte dell'Amministrazione sia degli stessi esercenti. A loro va un sentito ringraziamento per la disponibilità, la collaborazione e lo spirito costruttivo dimostrato: elementi fondamentali per la buona riuscita dell'evento".

Nei prossimi giorni, come da accordi, verrà effettuato il sopralluogo dell'area con i tecnici del Comune, Ferrara Tua e rappresentanti degli operatori per il ripristino dell'area, comprese le porte del campo da calcio come in precedenza programmato.

"Come operatori siamo pienamente soddisfatti sia della nuova temporanea collocazione del tradizionale luna park legato alla Fiera di San Giorgio, sia dell'afflusso di tante famiglie, bambini e bambine, ragazzi e ragazze - ha commentato Luca Catter di ANESV (Associazione Nazionale Esercenti Spettacoli Viaggianti) -. Siamo partiti alla grande sin dall'inizio: durante il lungo ponte pasquale abbiamo avuto numerosissime presenze. Successivamente, nel weekend di San Giorgio e del 25 aprile, abbiamo registrato il picco, e le presenze sono continuate fino alla fine di questa bellissima edizione".

"È doveroso - prosegue Catter - un ringraziamento a questa amministrazione che, nonostante tutte le difficoltà logistiche legate allo spostamento di un luna park, ci ha sempre ascoltati e supportati. In particolare all'assessore Angela Travagli, all'Ufficio delle Attività Produttive del Comune di Ferrara e a tutte le persone che hanno collaborato con noi per portare un sorriso e un po' di allegria ai nostri visitatori. Siamo anche soddisfatti dell'impatto sul quartiere Krasnodar che, dai nostri feedback, ha apprezzato moltissimo la nostra presenza - conclude Catter -. Rimaniamo a disposizione per effettuare il programmato sopralluogo dell'area come da accordi con l'Amministrazione. Un saluto e arrivederci alla prossima edizione del luna park di San Giorgio".

(Ferrara Rinasce)

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