Sabato 9 maggio 2026 a Pontelagoscuro l'inaugurazione della mostra di fotografie partecipanti al concorso 'Gat 1 Can'

Si inaugura sabato 9 maggio alle 16:30 nella sede della Pro Loco Pontelagoscuro, nella Sala Nemesio Orsatti in via Risorgimento n.4, l'esposizione delle fotografie partecipanti al concorso fotografico 'Gat 1 Can', i cui protagonisti sono gli amici a quattro zampe ed ai loro umani. L'iniziativa, giunta alla sesta edizione, è dedicata alla memoria di Luigi Cirelli, pioniere del commercio di articoli sportivi a Ferrara, ideatore di questa originale tenzone popolare a scopo benefico. Il ricavato sarà infatti devoluto alle associazioni di tutela faunistica partecipanti.

Le regole di partecipazione sono semplici: ogni foto deve contenere esclusivamente un cane o un gatto, i visitatori della mostra potranno votare le foto più belle: domenica 24 maggio si scrutineranno le schede di voto e saranno proclamate le vincitrici, con premi in natura messi in palio dall'organizzazione grazie alle quote di partecipazione ed alla generosità delle stesse associazioni.

Anche quest'anno la Pro Loco ha coinvolto nell'organizzazione il mondo del volontariato e quello delle aziende, in un connubio solidale di successo.

Quattro le associazioni che operano sul territorio ferrarese nell'ambito della tutela e salute degli animali e che saranno beneficiarie dei fondi raccolti con le quote di iscrizione: Dog in Black, centro cinofilo, E.N.P.A. Ferrara, Qua la Zampa e Voglio Volare ODV.

Collaborano all'iniziativa: Petshop ANIMAL HOUSE, Farmacia veterinaria FARMA.VET., VILLAGGIO NATURA e MATTEO FABBRI Photography a Ferrara, le botteghe di Pontelagoscuro Cartolibreria Le Coccinelle di Francesca, Fioreria PICCOLO FIORE, Merceria abbigliamento SHOPPING, associazione ANIMALIAMO di Bondeno, AVIS Comunale Ferrara

L'iniziativa è patrocinata dal Comune di Ferrara.

La mostra sarà aperta fino al 23 maggio 2026 tutti i giorni feriali da lunedì a sabato dalle 16:30 alle 18:30 ad ingresso libero e in altri orari, previa verifica della disponibilità dei volontari, contattando i numeri 370.3318378 - 339.4056827.

Tutte le info sul concorso e sulla mostra qui: https://www.prolocopontelagoscuro.it/gatuncan/

(Comunicazione a cura di Pro Loco Pontelagoscuro)

Immagini scaricabili: