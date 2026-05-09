DIMISSIONI ASSESSORE SAVINI, IL SINDACO ALAN FABBRI: "COMPRENDO LA SCELTA FATTA E LA RISPETTO". PRESTO LA RIASSEGNAZIONE DELLE DELEGHE

Ferrara, 9 maggio 2026 - La notizia dell'incidente stradale che ha coinvolto me e l'assessore Francesca Savini è stata resa pubblica oggi dalla stampa. Fortunatamente ne sono uscito illeso, così come lei, che era alla guida della propria auto.

Nei giorni successivi ho regolarmente svolto gli impegni istituzionali già programmati. Non sono intervenuto prima pubblicamente perché sono in corso accertamenti sulla dinamica dell'incidente, nel rispetto della privacy e del lavoro degli organi competenti. Si tratta di un sinistro che, fortunatamente, non ha comportato conseguenze per persone o cose.

Capisco, al contempo, la necessità di essere altrettanto tutelanti e rispettosi nei confronti della città e dell'Ente che si rappresenta.

Prendo atto della sua volontà di rassegnare le dimissioni. Indubbiamente un gesto forte. Pur con rammarico, comprendo la scelta fatta, e la rispetto. Più di tante parole, credo che con questa azione abbia dimostrato il senso di responsabilità che ha avuto nel suo percorso amministrativo e politico, il suo rispetto nei confronti delle istituzioni, dell'Amministrazione comunale e dei cittadini.

Francesca Savini si è sempre impegnata per Ferrara: prima come militante, poi come consigliere comunale e infine come assessore. Un percorso per il quale è stata apprezzata da tanti. Ha lavorato sempre con grande sacrificio e spirito di dedizione e sono certo che quanto accaduto non cancellerà la stima che molti hanno nei suoi confronti, né i risultati ottenuti nel suo lavoro amministrativo.

Uno di questi è sicuramente il percorso che ha portato alla completa revisione del progetto della Darsena, oggi restituita alla città come uno spazio di svago e vivibilità per famiglie, bambini e ragazzi, senza volumetrie impattanti per l'ambiente.

Sarà mio dovere, come sindaco, garantire continuità e piena operatività all'azione amministrativa. Per questo provvederò nel più breve tempo possibile alla riassegnazione delle deleghe, affinché i cittadini non subiscano alcun disservizio e i progetti in corso possano proseguire senza rallentamenti.

Ringrazio sinceramente Francesca Savini per tutto il lavoro svolto e le auguro di trovare presto la serenità che merita.

(Comunicazione Sindaco)

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