"Filosofe - 10 donne che hanno ripensato il mondo" di Francesca Romana Recchia Luciani mercoledì 13 maggio 2026 alle 17:00 al Centro Documentazione Donna

"Filosofe - 10 donne che hanno ripensato il mondo" è il libro di Francesca Romana Recchia Luciani che verrà presentato mercoledì 13 maggio 2026 alle 17:00 al Centro Documentazione Donna (via Terranuova 12/b, Ferrara). L'incontro, che si terrà in presenza e online e sarà moderato da Orsetta Giolo in dialogo con l'autrice.

L'iniziativa è organizzata in collaborazione con il dipartimento di studi umanistici dell'Università di Ferrara, progetto "Altri sguardi" organizzato dal Micaela Latini.

Per partecipare on line occorre inviare una mail qualche giorno prima dell'incontro a elena.branca@yahoo.it; riceverete il link per collegarvi una decina di minuti prima dell'inizio dell'incontro, che verrà registrato e pubblicato su youtube.

Dieci pensatrici che, occupando uno spazio fino allora esclusivamente maschile, hanno trasformato la scena filosofica imponendo una nuova, differente radicalità. La loro produzione teorica si fonda nell'intreccio tra pensiero ed esistenza, grazie alla loro capacità di farsi permeare dalla vita, farne teoria e materia di pensiero.

Le dieci filosofe prese in esame sono Lou Salomé, María Zambrano, Hannah Arendt, Simone de Beauvoir, Simone Weil, Ágnes Heller, Carla Lonzi, Audre Lorde, Silvia Federici, Judith Butler.

Francesca Romana Recchia Luciana è professoressa ordinaria di Filosofie contemporanee e saperi di genere all'Università di Bari, presso cui è responsabile delle politiche di genere e coordinatrice del Dottorato nazionale in Gender Studies.

(Comunicazione a cura del Centro Documentazione Donna di Ferrara)

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