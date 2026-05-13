Per il ciclo "Genitorialità in trasformazione": il 15 maggio incontro dal titolo "Tra donna e madre: confini, intrecci e differenze"

Per il ciclo "Genitorialità in trasformazione: madre, padre, famiglie", promosso da Istituto Gramsci Ferrara, CGIL Ferrara e ISCO Ferrara, venerdì 15 maggio 2026 alle 18.00 alla Camera del Lavoro di Ferrara si terrà l'incontro dal titolo: "Tra donna e madre: confini, intrecci e differenze"

Interverranno:

- Dott.ssa Chiara Baratelli, psicoanalista e sessuologa clinica

- Dott.ssa Alide Tassinari, psicoanalista

La madre, nella lettura psicoanalitica, è al tempo stesso nutrimento e limite: primo oggetto d'amore, ma anche prima esperienza di separazione. La cultura occidentale ha spesso investito la maternità di un'aura sacrale, talvolta a scapito delle madri reali, sospese tra lavoro produttivo e lavoro di cura.

L'incontro sarà un'occasione per riflettere insieme sulla maternità come esperienza soggettiva, oltre il mito e oltre la sola funzione biologica, interrogando i confini, gli intrecci e le differenze tra identità femminile e ruolo materno.

L'ingresso è libero fino a esaurimento posti.

(Comunicazione a cura degli organizzatori)

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