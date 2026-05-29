INGRESSO RIDOTTO ALLA MOSTRA "ANDY WARHOL. LADIES AND GENTLEMEN" PER I FAN DI VASCO ROSSI CON IL BIGLIETTO DEL CONCERTO

INIZIATIVA DI PALAZZO DEI DIAMANTI IN OCCASIONE DELLA DOPPIA DATA DI VASCO ROSSI A FERRARA

Ferrara, 29 maggio 2026 - Sono già più di 50.000 i visitatori che fino ad oggi hanno apprezzato la mostra Andy Warhol. Ladies and Gentlemen, allestita a Palazzo dei Diamanti e divenuta in poche settimane uno degli appuntamenti espositivi più seguiti a livello nazionale. La rassegna prosegue fino al 19 luglio ed è aperta tutti i giorni, compreso il 2 giugno.

In occasione dei due concerti-evento di Vasco Rossi, in programma a Ferrara il 5 e 6 giugno al Parco Urbano "G. Bassani", Palazzo dei Diamanti ha deciso di offrire a tutti coloro in possesso del biglietto d'ingresso allo show un'opportunità straordinaria: visitare la mostra dedicata al maestro della Pop Art con una tariffa speciale ridotta a soli 10 €.

Dall'1 al 14 giugno i fan del più famoso rocker e cantautore italiano potranno ammirare gli iconici capolavori di Andy Warhol - i ritratti della celebre serie Ladies and Gentlemen, tra le più potenti e significative dell'intera produzione warholiana - ad un prezzo di favore, semplicemente presentando il ticket del concerto presso la biglietteria dell'esposizione.

L'iniziativa nasce dalla volontà di creare un ponte tra il grande evento musicale e l'offerta culturale della città, trasformando la tappa ferrarese del tour di Vasco Rossi in un'occasione per scoprire anche il patrimonio artistico del territorio.

«Questa operazione rappresenta una scelta virtuosa e necessaria, orientata a coinvolgere i numerosi spettatori del doppio concerto - quasi 120 mila persone - che visiteranno la nostra città. Un afflusso di tale portata costituisce un'occasione straordinaria per il territorio: significa incrementare i flussi turistici e generare un indotto significativo per tutte le attività legate all'accoglienza, dalla ristorazione alle strutture ricettive, dal commercio ai servizi. Ferrara ha tutte le carte in regola per accogliere al meglio questo pubblico e per far conoscere le proprie eccellenze» dichiara l'assessore alla cultura, Marco Gulinelli.

Informazioni: 0532 244949 - www.palazzodiamanti.it

(Ferrara Rinasce)

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